Gã thanh niên trẻ đưa đồng bọn về công ty giết hại đồng nghiệp dã man rồi phi tang thi thể ở Bình Chánh

Hôm nay, ngày 3-3, TAND TP.HCM mở lại phiên xử vụ án giết người cướp của, phi tang thi thể nạn nhân xảy ra ở huyện Bình Chánh, TP.HCM và tuyên Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1997, tại Bình Phước) tử hình tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Cùng về tội giết người và cướp tài sản Nguyễn Diên Tài, Trần Văn Tự (cùng sinh năm 2000) mỗi người bị tuyên 18 năm tù, Vương Minh Tuấn (sinh năm 2002) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, tháng 9-2020, phiên tòa đã được mở nhưng trả hồ sơ để làm rõ một số tình tiết. Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi về tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Nguyễn Diên Tài, Trần Văn Tự tội giết người và cướp tài sản, Vương Minh Tuấn tội trộm cắp tài sản.

Cáo trạng thể hiện, Phi là nhân viên công ty bảo vệ có trụ sở tại huyện Đức Hòa, Long An. Phi và ông Bùi Văn Đạt (sinh năm 1966) được phân công nhiệm vụ bảo vệ một công ty tại huyện Bình Chánh. Tháng 10-2018, do không có khả năng trả số tiền 20 triệu đồng vay nặng lãi nên Phi nảy sinh ý định đánh đồng nghiệp này để lấy tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Quốc Trọng)

Ngày 5-10-2018, Phi trực chung ca với ông Đạt nên điện thoại rủ Tài, Tự đến công ty tham gia đánh, cướp. Phi đưa Tài và Tự vào bên trong công ty nơi ông Đạt đang trực. Đến tối cùng ngày, ông Đạt đi tuần tra vào trong xưởng thì bị Tài, Tự tấn công. Ông Đạt chống cự và kêu cứu thì Tài lấy sợi dây vải dưới nền trói tay chân ông, Tự lục túi quần ông lấy được một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng.

Nghe tiếng kêu cứu, Phi ngoài cổng ngắt cầu dao hệ thống điện và camera rồi chạy tới yêu cầu đồng bọn giết ông Đạt. Bị tấn công liên tiếp, nạn nhân van xin thì Phi nói: "Phải giết chết vì con ông Đạt làm giang hồ, thả ra nó biết, nó chém tụi mình chết".

Tài đã thực hiện hành vi man rợ cho đến khi ông Đạt chết. Cả ba chở xác nạn nhân về chôn ở bãi đất trống gần nhà Phi. Sau đó, Tài, Tự trở về nhà còn Phi trở về công ty.

Sáng hôm sau, Phi điện thoại báo cho quản lý biết việc ông Đạt tự ý bỏ đi ra ngoài, không thấy quay lại trực. Nghe Phi báo, quản lý nghĩ rằng ông Đạt tự ý bỏ việc nên không trình báo công an. Tài sản cướp được, cả nhóm chia nhau. Ngày 19-11-2018, Phi kể lại toàn bộ sự việc cho Tuấn biết. Lúc này, do đang cần tiền tiêu xài, Phi rủ Tuấn lấy xe máy của Tài bán lấy tiền thì Tuấn đồng ý.

Cả hai lấy xe máy của Tài đem sang Campuchia bán được 18,3 triệu đồng. Ngày 1-12-2018, cha của Tài phát hiện xe bị mất và do Tuấn lấy nên đưa Tuấn và Tài lên công an trình báo. Tại đây, Tuấn thừa nhận việc trộm xe máy của Tài. Đồng thời, Tuấn tố giác Phi, Tài và Tự giết ông Đạt. để lấy tài sản. Từ lời khai này, công an tiến hành khai quật và phát hiện thi thể ông Đạt.