Gã sát nhân bệnh hoạn bắt cóc, cưỡng hiếp rồi dùng quần lót để siết cổ nữ sinh đến chết

Sự mất tích bí ấn của nữ sinh viên xinh đẹp

Tháng 1/2008, Brianna Denison, 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành tâm lý học tại Trường cao đẳng Santa Barbara, bang California, Mỹ đã trở về nhà ở thành phố Reno, bang Nevada,bắt đầu một kỳ nghỉ đông đầy hứa hẹn.

Theo đúng kế hoạch, với sự cho phép của bố mẹ, cô đã cùng với hai người bạn học cấp 3 của mình là Jessica Deal và K.T. Hunter tham gia lễ hội trượt tuyết SWAT diễn ra tại quê nhà vào cuối tuần.

Sau khi lễ hội kết thúc họ đã cùng nhau đến tham dự một bữa tiệc tại khách sạn Sands Regency và trở về nhà của Hunter ở gần Đại học Nevada, Reno vào khoảng 4 giờ sáng ngày 20/1/2008.

Vì chỉ có một phòng ngủ, Brianna đã chọn ngủ trên ghế sofa dài ngoài phòng khách và nhường lại chiếc giường cho 2 người bạn của mình.

Khai báo với cảnh sát, Hunter cho biết đã đưa cho Brianna 2 chiếc chăn, 1 cái gối và 1 chú gấu bông Teddy để ôm khi ngủ. Sau đó cô cũng bế chú chó của mình vào phòng và khóa cửa lại trước khi lên giường.

Brianna được nhìn thấy lần cuối tại ngôi nhà số 1395, quận MacKay Court bang Nevada. Ảnh: Reno Gazette Journal

Sáng hôm sau, khi K.T. Hunter thức dậy lại phát hiện Brianna đã rời khỏi nhà mà không hề đeo giày, mang theo ví hay điện thoại di động.

Tất cả những gì cô thấy là một vết máu khô to bằng đồng xu trên chiếc gối mà người bạn của mình đã dùng vào ngày hôm qua. Do quá lo lắng Hunter buộc phải gọi điện cho bố mẹ của Brianna và sau đó là cảnh sát địa phương.

Nhận được thông báo về vụ việc, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành khám xét và nhận định rằng có dấu hiệu đột nhập tại hiện trường.

Trong đó, một chiếc chăn vẫn còn trên ghế sofa nhưng chiếc thứ hai lại nằm trên nền nhà bếp, dọc lối đi ra cửa sau của ngôi nhà với một vết máu nhỏ. Và con gấu Teddy thì đã biến mất cùng với nạn nhân.

Nhân chứng duy nhất của vụ án là người đàn ông sống cạnh ngôi nhà khai báo với cảnh sát rằng đã nhìn thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ bên ngoài phòng khách của mình và nghe thấy tiếng giống như ai đó đang cố gắng mở cửa vào khoảng 4 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng ngày Brianna mất tích.

Tuy nhiên vì nhà bên cạnh đã tắt đèn và không có ai thức nên anh ta nghĩ đó là một người say rượu đang cố tìm đường vào nhà.

Nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó đã vào cuộc cùng cảnh sát bang Nevada tìm kiếm tung tích của Brianna.

Họ đã tiến hành kiểm tra các vết máu trên gối và chăn tại hiện trường, nhận định cả hai mẫu máu đều thuộc về nạn nhân. Có lẽ cô đã bị thủ phạm khống chế bằng cách ghì mặt xuống gối và bị thương ở gần miệng, cổ hoặc mũi.

Trong quá trình truy vết, FBI cũng đã phát hiện 14 dấu vân tay và 1 mẫu DNA ngoại lai không thuộc về ba cô gái.

DNA này được xác định là trùng khớp với DNA của một người đàn ông chưa rõ danh tính và có liên quan đến ít nhất 2 vụ tấn công tình dục xảy ra tại khu vực gần Đại học Nevada vào ngày 13/11 và 16/12/2007.

Cơ quan điều tra sau đó đã tập trung nghiên cứu các vụ tấn công nhằm vào những nữ sinh viên trong khu vực này với hy vọng có được manh mối liên quan đến sự mất tích của Brianna.

Kết quả cho thấy tất cả nạn nhân đều là các cô gái xinh xắn với mái tóc thẳng và dài. Theo miêu tả của các nạn nhân, nghi phạm là một người đàn ông da trắng, khoảng 20-30 tuổi.

Nhưng sau khi đối chiếu mẫu DNA được tìm thấy tại hiện trường các vụ án với hơn 700 mẫu DNA của các đối tượng tình nghi cũng như hơn 3000 mẫu DNA khác được lưu trữ trong hệ thống, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hung thủ.

Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, thành lập các đội tìm kiếm theo khu vực, sử dụng chó nghiệp vụ và máy bay trực thăng để rà soát các chân đồi xung quanh Đại học Nevada cũng như ở những vùng lân cận.

Khoảng 1700 tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm Brianna trong một khu vực rộng 260 km2 bất chấp thời tiết lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông Bắc Nevada.

Các tờ rơi với ảnh và thông tin của nạn nhân cùng những dải ruy băng xanh in dòng chữ "Got Bri" đã được phân tán khắp Nevada và các bang lân cận với hi vọng có thể tìm được Denson vẫn còn sống.

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm Brianna của họ đã chính thức kết thúc vào ngày 16/2/2008. Sau hơn 1 tháng tìm kiếm, cuối cùng thi thể của cô gái trẻ đã được tìm thấy trên một cánh đồng bỏ hoang phía nam Reno, cách nhà của Hunter khoảng 16 km.

Cảnh sát di dời thi thể nạn nhân khỏi hiện trường. Ảnh: NBC News

Theo báo cáo điều tra, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng chỉ mặc quần tất, cùng với 2 chiếc quần lót được giấu dưới chân phải. Hung thủ có lẽ đã đem thi thể Brianna đến đây để phi tang từ hơn một tuần trước nhưng lớp tuyết rơi dày đã cản trở việc tìm kiếm của cảnh sát.

Nhưng cũng nhờ chính lớp tuyết ấy mà thi thể Brianna mới được bảo quản một cách nguyên vẹn giúp việc khám nghiệm và thu thập chứng cứ trở nên dễ dàng hơn.

Phía pháp y cho biết nữ sinh xấu số đã bị đánh đập, cưỡng hiếp và sát hại bằng cách siết cổ. Hung khí gây án được xác định là chiếc quần lót phát hiện gần thi thể.

Trên 2 chiếc quần lót được phát hiện cùng với nạn nhân cũng có dấu vết của tinh trùng. Kết quả pháp y cho thấy vết tinh trùng này có mẫu ADN phù hợp với mẫu tìm được trong căn phòng nhà Hunter và ở hai vụ tấn công tình dục trước đó.

Lúc này, cảnh sát nhận định chắc chắn rằng đang có một kẻ hiếp dâm hàng loạt tại thành phố Reno và khi cần, hắn sẵn sàng ra tay giết người. Dựa trên lời khai của nạn nhân khác, cơ quan điều tra đã nhanh chóng phác họa chân dung của kẻ tình nghi và đề nghị người dân dựa vào đó để cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt giữ hung thủ.

Gã sát nhân bệnh hoạn

Ngày 1/11/2008, cảnh sát bỗng nhận được cuộc gọi nặc danh tố cáo một người đàn ông tên là James Biela, 27 tuổi với những đặc điểm giống nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng.

James Biela (bên trái) với ngoại hình giống với phác họa về hung thủ của cảnh sát (bên phải). Ảnh: Văn phòng cảnh sát quận Washoe

Các điều tra viên sau khi xem lại quá khứ nghiện ngập và bạo lực của James Biel đã quyết định tiếp cận hắn ta. Khi được yêu cầu cung cấp mẫu DNA để phục vụ phá án, tên này từ chối hợp tác ngay lập tức và nói rằng đang ở cùng bạn gái vào thời điểm xảy ra án mạng nên có chứng cứ ngoại phạm.

Bạn gái của James xác nhận với các thám tử rằng hai người quen nhau đã 6 năm và hiện cũng có một cậu con trai 4 tuổi. Tuy nhiên, gã này đã không ở nhà nhiều ngày sau khi hai người cãi nhau nên cô cũng không thể làm chứng cho hắn.

Cô cũng phát hiện có một chiếc quần lót của phụ nữ bên trong xe của James nhiều ngày trước. Nhưng anh ta lại nói với cô rằng nó bị lẫn khi hắn lấy quần áo về từ một tiệm giặt là ở Washington.

Cô gái này sau đó đã tình nguyện cung cấp mẫu DNA từ con trai của cả hai cho cảnh sát để tiến hành so sánh với DNA của hung thủ thông qua di truyền phả hệ.

Không nằm ngoài dự đoán, kết quả cho thấy mẫu ADN của đứa trẻ trùng khớp với mẫu DNA được cho là của nghi phạm đã giết hại Brianna.

James cuối cùng bị bắt khi gã ta đến đón con trai tại Trung tâm giữ trẻ Nam Reno và bị đưa vào Nhà tù quận Washoe với tội danh giết người, bắt cóc cấp độ một và tấn công tình dục.

Sau khi tạm giữ kẻ tình nghi, cảnh sát đã xin được lệnh lấy mẫu DNA của hắn ta từ tòa án và kết quả cho thấy trùng với DNA của hắn ta hoàn toàn trùng khớp với DNA hung thủ để lại ở hiện trường và trên thi thể nạn nhân. Gã sát nhân lúc này buộc phải nhận tội.

Ngày 27/5/2010, sau nhiều phiên xét xử, Tòa án quận Washoe kết luận James Biela đã bắt cóc, hành hung và sát hại Brianna Denison cũng như tấn công tình dục hai cô gái trẻ khác vào cuối năm 2007. Ngày 2/6/2010, James chính thức lĩnh bản án tử hình.

Theo CBS News, Fox News, Reno Gazette Journal