"Gà đẻ trứng vàng" của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn kinh doanh ra sao?

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (SAS) của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn mới đây đã có Báo cáo tài chính quý 4/2021.



Theo đó, trong quý 4, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đã giảm đến 70% so với cùng kỳ năm 2020, chỉ đạt 61 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động tài chính của Sasco trong 3 tháng cuối năm 2021 chỉ đạt 21 tỷ đồng, cũng giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, trong quý, lợi nhuận sau thuế của Sasco chỉ có 3 tỷ đồng, chỉ bằng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Sasco đạt hơn 1.500 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng sau 12 tháng. Nợ phải trả của doanh nghiệp này là 130 tỷ đồng, vay nợ ngân hàng là 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc sụt giảm mạnh doanh số của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động hàng không gần như bị "đóng băng" khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại sân bay (phòng chờ, cửa hàng miễn thuế) như Sasco gặp khó khăn.

Đây là năm thứ 2 Sasco có doanh thu thấp kỷ lục. Trước đó, kết thúc năm 2020 doanh thu của Sasco là 919 tỷ đồng và 149,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 68% và 60% so với năm 2019. Tuy kết quả kinh doanh giảm sút nhưng Sasco vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra ở mức thấp với 22,6 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của SAS, nhóm cổ đông của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sở hữu 48% cổ phần Sasco còn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nắm giữ 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Trong năm 2021, cổ phiếu SAS có sự sụt giảm nhẹ, từ mức 28.410 đồng/cổ phiếu (ngày 31/12/2020) giảm xuống còn 27.700 đồng/cổ phiếu (31/12/2021). Phiên giao dịch sáng nay ngày 24/1/2022, SAS tiếp tục giảm xuống còn 27.100 đồng/cổ phiếu.

Ông Hạnh Nguyễn và vợ Lê Hồng Thủy Tiên

Năm 2021, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương của ông Hạnh Nguyễn đã trình đề án thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa IPP Air Cargo. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần tăng giá trị cạnh tranh của các hãng hàng không hàng hóa của Việt Nam trên các đường bay quốc tế.

Dự án thành lập hãng hàng không IPP Air Cargo có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, tương đương hơn 100 triệu USD, tương đương 100 triệu USD. Trong đó 30% là vốn chủ sở hữu và 70% còn lại là vốn huy động.

Theo kế hoạch, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, IPP Air Cargo sẽ khai thác 5 máy bay chở hàng. Đến năm thứ hai sẽ tăng lên 7 chiếc và tăng lên 10 chiếc vào năm thứ 3.

Ngoài ra, IPP Air Cargo lên kế hoạch vận chuyển khoảng 115.000 tấn hàng hóa, đạt doanh thu 71 triệu USD vào năm đầu tiên, dự kiến bắt đầu có lãi từ năm thứ 4 kể từ khi khai thác chuyến bay đầu tiên.

Đại diện Công ty Cổ phần IPP Air Cargo cho biết, chiếc máy bay đầu tiên của IPP Air Cargo dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 6/6/2022.

