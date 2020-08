Gã đàn ông giết hại, phi tang thi thể người tình xuống sông Đuống liên tục nói bị ép cung đánh đập, tra tấn

Theo cáo buộc, Ngọc Anh từng mất vợ năm 2016 và năm 2017 đã quen biết, nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đặng Thị Hải. Bị can mua tặng người phụ nữ một chiếc ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng và đổi lại, bà Hải sẽ cho người tình mảnh đất rộng 60m2 ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xây nhà ở.

Năm 2018, Ngọc Anh và bà Hải ký cam kết sống chung với nhau, ai vi phạm phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng. Sau đó, người phụ nữ nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ ngoài luồng nên tự ý bán chiếc Parado đồng thời không sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ.

Biết chuyện, bị can Ngọc Anh đã tìm gặp, nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà Hải chuyển tên thửa đất cho mình hoặc trả lại tiền bán xe ô tô nhưng không được đồng ý. Sau đó, Ngọc Anh còn làm đơn tố giác bà Hải chiếm đoạt xe của mình.

Thời gian đó, sân giếng nhà bà Hải bất ngờ xuất hiện nhiều dây điện đã mất vỏ nhựa bên ngoài. Người phụ nữ nghi ngờ Ngọc Anh muốn giết mình nên báo công an và lắp camera giám sát.

Sau đó, công an trả lời Ngọc Anh việc bà Hải bán xe ô tô là tranh chấp dân sự nên bị can bực tức, tìm cách đánh người tình. Rạng sáng 31/1/2019, bị can đến nhà người tình, đột nhập vào trong rồi chờ đợi.

Khi bà Hải thức dậy, ra vườn đã bị Ngọc Anh kéo vào nhà kho đe dọa. Nạn nhân xin tha, hứa trả lại tiền bán xe nhưng Ngọc Anh không tin và lấy một thanh sắt, đánh người tình tử vong, lấy chìa khóa của nạn nhân mở cổng rồi ra về.

Tối cùng ngày, Ngọc Anh quay lại nhà bà Hải, quấn xác nạn nhân cho lên ô tô và lau sạch máu trên hiện trường. Tiếp đến, đối tượng đưa thi thể ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống).



Tại đây, Ngọc Anh phân xác nạn nhân rồi vứt xuống sông phi tang. Bị can này cũng đốt bỏ các vật dụng gây án nhằm che dấu hành vi của mình trước khi về nhà tắm rửa, đi ngủ.

Hôm sau, việc bà Hải bị mất tích được trình báo và Ngọc Anh bị triệu tập lên làm việc. Ngày 4/2/2019, bị can viết đơn đầu thú tại Công an huyện Chương Mỹ.