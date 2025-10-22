FSB phanh phui vụ gián điệp chấn động: Tọa độ phòng không Nga bị lộ cho Ukraine

Đài RT (Nga) đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo vào ngày 21/10 rằng một công dân Nga bị tình nghi thu thập và gửi thông tin quân sự cho tình báo Ukraine đã bị bắt giữ tại Moscow.

Theo FSB, công dân Nga này, được cho là ở độ tuổi giữa 20, đã đến Ukraine từ năm 2019 đến 2020, nơi anh ta gặp gỡ các thành viên của lực lượng vũ trang nước này. Sau khi xung đột giữa hai nước leo thang vào năm 2022, anh ta bị cáo buộc đã chia sẻ thông tin chi tiết về vị trí của các hệ thống phòng không Nga ở khu vực Moscow và Krasnodar cho phía Ukraine thông qua các nền tảng mạng xã hội.

FSB tuyên bố rằng tọa độ mà người này cung cấp sau đó đã được sử dụng để xác định các mục tiêu Nga trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine.

Cơ quan này cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ và thẩm vấn người đàn ông này, trong đó anh ta thừa nhận đã đến thăm Ukraine, tham gia các cuộc biểu tình chính trị và sau đó hợp tác với quân đội và lực lượng tình báo Ukraine.

Một công dân Nga bị tình nghi thu thập và gửi thông tin quân sự cho tình báo Ukraine đã bị bắt giữ tại Moscow. Nguồn: FSB

Theo FSB, một vụ án hình sự về tội phản quốc đã được khởi tố tại Nga, với mức án tối đa lên đến chung thân. Tòa án Nga đã ra lệnh bắt giữ nghi phạm trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

FSB cảnh báo rằng các cơ quan tình báo Ukraine tiếp tục chiêu mộ công dân Nga bằng hình thức trực tuyến thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Cơ quan này kêu gọi công chúng Nga cảnh giác và "không khoan nhượng với những hành vi khiêu khích như vậy" để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự vì tham gia vào "các hoạt động bất hợp pháp".