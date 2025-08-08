Ford Ranger sắp có anh em cùng cỡ, chạy điện với ‘giá rẻ’, có thể ra mắt trong 2 năm tới

Ford đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực di động điện bằng việc khai trương Trung tâm Phát triển Xe điện (EV) tại Long Beach (California, Mỹ). Cơ sở rộng 23.225 mét vuông này được trang bị đầy đủ các nguồn lực để thiết kế và thử nghiệm các mẫu xe mới. Trung tâm bao gồm phòng trực quan kỹ thuật số, sân trong để đánh giá thiết kế thực tế, xưởng chế tạo và các phòng thí nghiệm thử nghiệm EV hiện đại.

Dự án xe điện giá rẻ, trước đây được biết đến với tên gọi nội bộ là “Skunkworks Team”, đang được dẫn dắt bởi Giám đốc Phát triển EV Tiên tiến của Ford, ông Alan Clarke. Ông Clarke mang đến kinh nghiệm dày dặn từ Tesla, nơi ông từng là Giám đốc Kỹ thuật Chương trình Mới. Đội ngũ của ông hiện có 350 nhân viên và dự kiến sẽ tăng thêm 100 người trong tương lai gần.

Ford sẽ có thêm bán tải mới cỡ trung với mức giá dễ tiếp cận. Ảnh dựng đồ họa AI

Theo bà Jolanta Coffey, Giám đốc Xe mới Toàn cầu và Hoạt động Phát triển Sản phẩm khu vực Mỹ của Ford, nhóm này đang phát triển nền tảng EV giá rẻ đầu tiên của Ford.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới Mỹ, bà Coffey xác nhận một mẫu xe bán tải điện cỡ trung đang được phát triển, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Mẫu xe mới này được kỳ vọng sẽ nằm trong cùng phân khúc kích thước với Ford Ranger. Mục tiêu của Ford, theo bà Coffey, là "xác định một kỷ nguyên mới cho xe điện."

Mẫu xe mới sẽ cùng phân khúc với Ranger. Ảnh: Đại lý Ford

Trên blog cá nhân, bà Ann Diep, quản lý chương trình kỹ thuật cấp cao tại Ford, mô tả cơ sở Long Beach mới là "một không gian hợp tác mở." Bà cho biết thêm thông tin chi tiết về chiến lược tương lai và kế hoạch sản xuất của Ford sẽ được công bố vào ngày 11/8. Bà nhấn mạnh rằng công ty đang ưu tiên "sự đơn giản, hiệu quả và mong muốn khơi dậy sự phấn khích" trong quá trình phát triển.