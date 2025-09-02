"Chúng tôi đang xem các báo cáo trên phương tiện truyền thông về việc nhiễu GPS ảnh hưởng đến máy bay chở bà Ursula von der Leyen đến Plovdiv - Bulgaria. Một số báo cáo cho rằng máy bay đã ở chế độ chờ trong 1 giờ" - trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 của Thụy Điển cho biết trên Facebook.

Tuy nhiên, Flightradar24 cho biết dựa trên dữ liệu của họ cho thấy chuyến bay này đã mất 1 giờ 57 phút, chỉ lâu hơn 9 phút so với thời gian bay dự kiến trước đó là 1 giờ 48 phút.

"Bộ phát đáp của máy bay báo cáo chất lượng tín hiệu GPS tốt từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh" - Flightradar24 khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov trong buổi họp báo chung ngày 1-9 - Ảnh: BTA

Nhiều phương tiện truyền thông Nga bao gồm RT, RG... đã trích dẫn lại tuyên bố của trang web theo dõi chuyến bay này.

Theo RT, tuyên bố trên đã bác bỏ cáo buộc trước đó về việc Nga gây nhiễu tín hiệu GPS (định vị vệ tinh) đối với chuyến bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm 1-9.

Bà Leyen đã có chuyến công du 4 ngày tới một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Vào hôm 1-9, máy bay của bà đã gặp sự cố trên đường di chuyển đến TP Plovdiv, miền Trung Bulgaria.

Theo Guardian và RT, sự việc đã được tờ Financial Times đưa tin đầu tiên, cho biết máy bay của bà Leyen đang bay trên bầu trời Bulgaria thì bị mất tín hiệu GPS.

Financial Times cũng cho hay điều này đã buộc chiếc máy bay này bay vòng quanh sân bay Plovdiv trong một giờ.

Cũng theo bản tin, các phi công đã phải dùng bản đồ giấy để hạ cánh.

Còn theo Guardian, các sân bay lớn sử dụng nhiều công cụ khác nhau để định hướng và hạ cánh nếu GPS không hoạt động, bao gồm cả định vị vô tuyến, một công cụ đáng tin cậy.

Phó phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Arianna Podestà sau đó đã tuyên bố: "Chúng tôi đã nhận được thông tin từ chính quyền Bulgaria rằng họ nghi ngờ điều này là do sự can thiệp của Nga".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định những cáo buộc trên là sai sự thật khi phóng viên Financial Times liên hệ.