FLC bất ngờ xin tạm ngừng, đình chỉ với cổ phiếu FLC do có giao dịch đột biến phiên 1/4

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa có có công văn gửi Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm Lưu ký chứng khoán đề nghị kiểm tra giao dịch đột biến trong ngày đối với cổ phiếu FLC và có các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.



Nội dung công văn cho hay trong phiên giao dịch ngày 1/4, mã FLC có thanh khoản tăng đột biển với tổng khối lượng khớp lệnh 59 triệu đơn vị ngay trong phiên sáng, kết thúc phiên ghi nhận khối lượng khớp đạt hơn 100 triệu đơn vị và đóng cửa ở giá 10.850 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, tại hai phiên giao dịch liền trước đó (ngày 30/03/2022 và 31/03/2022), cổ phiếu FLC liên tục giảm kịch sàn với khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên chỉ bằng 1% khối lượng khớp trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tương ứng thanh khoản tăng đột biến gấp 100 lần.

Thực tế ghi nhận tại phiên ngày 1/4, các cổ phiếu của FLC đều đã phục hồi sau 2 phiên liên tục nằm sàn. Lực cầu bắt đáy thậm chí đưa AMD, ART, KLF tăng trần, còn FLC được gom tới 100 triệu đơn vị. ROS cũng khớp lệnh hơn 88 triệu cổ phiếu, còn KLF là 12 triệu và AMD là gần 10 triệu đơn vị.



Không những thế, theo FLC, vào tối ngày 31/03/2022, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin mua gom cổ phiếu FLC, thậm chí còn có thông tin Chủ tịch HĐQT mới của Tập đoàn FLC là ông Đặng Tất Thắng đăng ký mua cổ phiếu FLC. Tuy nhiên, phía FLC khẳng định thông tin ông Đặng Tất Thắng đăng ký mua cổ phiếu FLC là thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cổ đông FLC nói riêng và các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu FLC nói chung.

Tập đoàn này cho rằng trong trường hợp, có tổ chức, cá nhân nào phát tán thông tin nói trên thì FLC cho rằng có thể được xem là hành vi có mục đích thâu tóm doanh nghiệp; làm mất an ninh, an toàn của thị trường; gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin đối với thị trường chứng khoán của nhiều nhà đầu tư.

Sự việc phát sinh bất thường được FLC đánh giá là có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Tập đoàn FLC nói riêng và sự ổn định của thị trường chứng khoản nói chung, nếu tiếp tục có những dấu hiệu bất thường nói trên sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tập đoàn FLC, tiềm ẩn rõ rằng nguy cơ gây thiệt hại cho cổ đông của công ty này.

Do đó, phía FLC đề nghị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và HOSE lập tức áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 7 Luật Chứng khoán 2019 bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháptạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với mã FLC, kiểm tra làm rõ các dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1/4 của cổ phiếu FLC và xem xét hủy bỏ toàn bộ giao dịch đã thực hiện trong ngày 1/4 nếu phát hiện các vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.

