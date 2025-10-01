FIFA liệu có “bẻ còi”, thay đổi án phạt cho tuyển Malaysia?

Vụ lùm sau của bóng đá Malaysia vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận ở Đông Nam Á. Ngày 30/9, luật sư thể thao nổi tiếng của Malaysia, Syed Nur Aiman Syed Abdul Hamid, đã giải thích rằng án phạt mà FIFA áp dụng với bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể thay đổi.

Vị luật sư này cho rằng, Điều 60 (4) của Bộ luật kỷ luật FIFA quy định bên kháng cáo, cụ thể là FAM, phải nộp đơn kháng cáo, các sự kiện có liên quan cũng như bằng chứng có thể hỗ trợ cho quan điểm và lập luận của mình. Nếu bằng chứng đủ căn cứ thuyết phục, FIFA cũng sẽ phải sửa lại quyết định xử phạt của mình.

"Theo điều luật của FIFA, ý định kháng cáo hoặc bản thân việc kháng cáo không ngăn cản quyết định trước đó của FIFA về việc đình chỉ bảy cầu thủ có liên quan.

Do đó, FAM phải thành công trong việc kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm để đảm bảo án treo giò và phạt tiền đối với cầu thủ và cơ quan quản lý có thể được hủy bỏ. Vấn đề quốc tịch và tư cách cầu thủ là hai vấn đề khác nhau.

"Theo Điều 63 (3), Ủy ban kháng cáo có thể đồng ý, sửa đổi hoặc rút lại quyết định đã được Ủy ban kỷ luật ban hành", luật sư Syed Nur Aiman Syed Abdul Hamid nói với BH Sukan.

Theo ý kiến luật sư thì án phạt của FIFA với bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể thay đổi.

FAM trước đó đã thông báo rằng họ đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp tài liệu do nhân viên hành chính thực hiện và họ đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình pháp lý và biện pháp khắc phục hiện hành.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman nhấn mạnh rằng bảy người có liên quan đến vụ làm giả tài liệu này đều là công dân hợp pháp của Malaysia.

Ngoài ra, Syed Nur Aiman tin rằng FAM đã làm đúng khi chờ đợi phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo.

"Dựa trên Điều 54 của Bộ luật kỷ luật FIFA, cơ quan tư pháp hoặc trong trường hợp này là Ủy ban kỷ luật FIFA sẽ chỉ ban hành các điều khoản của quyết định chứ không phải là phán quyết đầy đủ.

"FAM, với tư cách là bên không hài lòng với quyết định của cơ quan tư pháp FIFA, phải nộp đơn xin phán quyết đầy đủ từ cơ quan tư pháp FIFA để bắt đầu quá trình kháng cáo", ông nói.

Trước đó, Tổng thư ký của AFC đã tiết lộ thông tin quan trọng, rằng theo quyết định của FIFA thì tuyển Malaysia sẽ không bị cấm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sau khi FAM tiến hành kháng cáo, khả năng AFC cũng sẽ ra những án phạt cho bóng đá Malaysia.