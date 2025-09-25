FIFA chính thức thảo luận đề xuất mở rộng World Cup lên 64 đội

Trong cuộc họp Hội đồng FIFA hồi tháng 3, lần đầu tiên ý tưởng mở rộng World Cup lên 64 được đưa ra bởi Chủ tịch LĐBĐ Uruguay, Ignacio Alonso. Tới Đại hội FIFA vào tháng 5 được tổ chức tại Paraguay, Alejandro Dominguez, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) kiêm Phó Chủ tịch FIFA, một lần nữa đề cập tới đề xuất này như một cách để khiến kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm (2030) trở nên độc đáo.

Vì FIFA có trách nhiệm thảo luận về các đề xuất được đưa ra, cuộc họp đã được tổ chức vào thứ Ba (23/9) tại Trump Tower và được chủ trì bởi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký Mattias Grafstrom. Tham gia còn có Dominguez và các quan chức cấp cao của khu vực CONMEBOL.

Lý do CONMEBOL quan tâm tới việc mở rộng World Cup 2030 là khá rõ ràng. Theo dự kiến, đây sẽ là giải đấu quy mô lớn nhất của FIFA cho đến nay bởi được tổ chức tại ba châu lục và sáu quốc gia. Trong dịp kỷ niệm 100 năm ra đời World Cup, có 3 trận đầu giải diễn ra tại Paraguay, Uruguay và Argentina, sau đó các trận còn lại được tổ chức tại ba quốc gia đăng cai chính gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Paraguay, Uruguay và Argentina cũng tham gia tổ chức World Cup 2030.

Những người Nam Mỹ nghĩ rằng như vậy là quá ít. Từ năm 1978 đến năm 2030, châu lục này chỉ 1 lần (năm 2014 tại Brazil) đăng cai World Cup trong nửa thế kỷ. Và chỉ vì 3 trận của World Cup 2030, họ sẽ phải đợi đến năm 2042 mới có thể lại đăng cai dựa trên nguyên tắc luân phiên liên đoàn của FIFA (một liên đoàn chỉ được phép đăng cai sau 2 kỳ World Cup).

Giải pháp mà CONMEBOL đưa ra chính là nâng số đội ở World Cup 2030 lên 64. Và theo đề xuất của Dominguez, thay vì 3 trận đấu đơn lẻ, ba quốc gia Paraguay, Argentina và Uruguay có thể đăng cai một bảng đấu ở mỗi nước.

Trên trang cá nhân mới đây, Dominguez úp mở đang tham dự một cuộc họp "siêu quan trọng" nhằm tạo nên "một kỳ World Cup đặc biệt trăm năm có một". Phó Chủ tịch FIFA cũng hứa hẹn sẽ mang đến những tin tức có thể ảnh hưởng lớn tới thế giới bóng đá.

Tổng thống Paraguay, Santiago Pena, người cũng có mặt ở cuộc họp tại Trump Tower đã chia sẻ một video với tuyên bố "Paraguay đã sẵn sàng để trở thành nhân vật chính trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh". Video này còn có sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA Infantino, người đã nói "hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau để tạo nên lịch sử, cùng xem xét làm thế nào để mang đến kỳ World Cup khiến thế giới không thể nào quên".

Hiện chưa rõ kết quả cuộc thảo luận, song đề xuất 64 đội đã vấp phải không ít phản đối từ những nơi khác. Hai Phó Chủ tịch FIFA là Aleksander Ceferin, Chủ tịch UEFA và Victor Montagliani, Chủ tịch CONCACAF từng tuyên bố "đây là ý tưởng tồi".