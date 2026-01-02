Ferrari 412 cổ 'lột xác' thành siêu phẩm GT hiện đại với kinh phí 47 tỷ đồng

Một dự án độ xe tại San Diego, Mỹ, đã thu hút sự chú ý khi biến một chiếc Ferrari 412 đời 1986 thành một mẫu GT hiện đại, thủ công. Điều đáng ngạc nhiên là chiếc xe gốc không phải là một biểu tượng nổi tiếng trong dòng xe Ferrari, mà là một mẫu grand tourer cỡ lớn, thường bị lu mờ bởi những mẫu xe quyến rũ hơn.

Chiếc Ferrari 412 đời 1986 được xưởng độ Otsuka Maxwell Design (OMD) phục chế toàn diện trong hơn 5.000 giờ, với chi phí ước tính khoảng 1,8 triệu USD (khoảng hơn 47 tỷ đồng). Thay vì phục dựng nguyên bản, chủ xe, một nhà sưu tập đã yêu cầu tạo ra chiếc Ferrari mà “nhà máy sẽ không bao giờ dám làm” .

Chiếc Ferrari 412 đời 1986 được độ lại thành một một mẫu GT hiện đại. (Ảnh: Hotcars)

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở động cơ. Khối động cơ V12 nguyên bản được thay thế bằng động cơ V12 F140GA từ mẫu Ferrari 812 Superfast, nhưng được điều chỉnh để phù hợp với triết lý GT cổ điển. Điều này có nghĩa là xe ưu tiên mô-men xoắn ở dải trung, mang lại khả năng vận hành mượt mà và cảm giác lái chân thực.

Với sức mạnh vượt trội hơn 800 mã lực, động cơ này được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp dạng transaxle, một cấu hình chưa từng xuất hiện trên mẫu Ferrari 412. Toàn bộ hệ thống khung gầm, phanh và lái đã được thiết kế lại để đáp ứng hiệu suất mới, trong khi vẫn giữ vững triết lý của một chiếc xe đường dài đích thực.

Động cơ nguyên bản được thay thế bằng khối động cơ V12 F140GA của mẫu Ferrari 812 Superfast. (Ảnh: Autoblog)

Các thợ độ đã giữ lại khung gầm nguyên bản và phần lớn kính của chiếc xe, trong khi phần còn lại được thiết kế lại với những chi tiết độc đáo. Vè chắn bùn bằng thép rộng, cánh gió đuôi vịt mang phong cách Nhật Bản, cản trước và sau nhỏ gọn hơn, cùng với hệ thống đèn mới và mâm xe tùy chỉnh đã tạo nên một diện mạo hiện đại cho chiếc Ferrari.

Khung gầm được giữ lại nguyên bản, trong khi phần còn lại được thiết kế với những chi tiết độc đáo. (Ảnh: Hotcars)

Một trong những điểm thú vị nhất là gương chiếu hậu được lấy từ chiếc Chevrolet Camaro 2016, được chọn vì phù hợp với thiết kế và tránh các thiết bị điện tử liên quan đến radar. Bên trong, nội thất xe được thiết kế sang trọng với len cashmere Mông Cổ và các chi tiết gỗ óc chó được gia công từ cây được đốn hạ vào năm 1987. Xe còn có hệ thống hỗ trợ khởi động nhanh, bảng điều khiển kiểu xe đua, Apple CarPlay và thảm Rolls-Royce.

Nội thất xe được thiết kế sang trọng với len cashmere Mông Cổ. (Ảnh: Carscoops)

Dự án này không chỉ mang lại một chiếc xe có khả năng vận hành mạnh mẽ mà còn giữ được cảm giác của một mẫu Ferrari cổ điển, sẵn sàng chinh phục những chặng đường dài mà vẫn mang lại trải nghiệm lái xe đầy phấn khích.

(Nguồn: Hotcars)