F0 triệu chứng nhẹ cần làm gì để nhanh khỏi bệnh? Tư vấn từ chuyên gia miễn dịch

Tiến sĩ Jenna Macciochi, chuyên gia miễn dịch tại Đại học Sussex, Anh cho biết, ăn uống đầy đủ và hoạt động thể chất là 2 điều quan trọng mà mỗi chúng ta nên làm để có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh và chống lại việc lây nhiễm các loại virus như SARS-CoV-2, cảm cúm, cảm lạnh. Có một hệ miễn dịch khỏe mạnh không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị ốm nhưng sẽ giúp cơ thể bạn ứng phó với các 'thử thách' một cách hiệu quả và trở lại trạng thái khỏe mạnh nhanh hơn.

Theo đó, Tiến sĩ Macciochi đã đưa ra một kế hoạch đơn giản giúp bạn có thể phục hồi nhanh chóng sau khi nhiễm Covid-19 triệu chứng nhẹ hoặc cảm lạnh, cảm cúm.

Hệ miễn dịch luôn cần năng lượng và thời gian

Tiến sĩ Jenna Macciochi cho rằng khi bạn bị nhiễm các loại virus kể trên, hệ thống miễn dịch của bạn cần năng lượng và thời gian. Năng lượng có được từ một chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi và giữ tinh thần thoải mái. Thời gian cũng là điều không thể không nhắc đến. Bởi lẽ, khi chúng ta bị nhiễm bệnh, các kháng thể và tế bào T của hệ miễn dịch sẽ tìm kiếm và tiêu diệt mầm bệnh. Tuy nhiên, để kích hoạt hệ thống miễn dịch, cơ thể sẽ mất 1 vài ngày, thậm chí một vài tuần và thể hiện bằng các triệu chứng như sốt, buồn ngủ, uống nhiều nước.

- Sốt: Đây là một triệu chứng cho thấy hệ thống miễn dịch đang làm nhiệm vụ của mình. Cơn sốt có thể tự khỏi hoặc bạn có thể uống thuốc hạ sốt (chẳng hạn như paracetamol) nếu sốt từ 38,5 độ trở lên.

- Buồn ngủ: Giấc ngủ quan trọng hơn bao giờ hết trong việc chống lại nhiễm trùng bằng cách tăng cường sự hoạt động của các tế bào T nhưng nhiễm trùng lại là tác nhân gây gián đoạn giấc ngủ. Trên thực tế, những thay đổi về giấc ngủ có thể là dấu hiệu ban đầu của nhiễm trùng. Các tế bào miễn dịch chống lại virus sẽ báo hiệu tới hệ thần kinh trung ương rằng cơ thể cần nghỉ ngơi, do đó bạn có thể cảm thấy buồn ngủ khi bị nhiễm Covid-19, cảm cúm hoặc cảm lạnh.

- Uống nhiều nước: Khi nhiễm Covid-19 hoặc cảm cúm, cảm lạnh, bạn có thể cảm thấy khô họng và uống nhiều nước. Cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giữ cho màng nhầy của các niêm mạc luôn mềm và ẩm, từ đó chống lại việc nhiễm virus. Nước cũng quan trọng đối với dòng chảy của máu và bạch huyết trong cơ thể, giúp cung cấp oxy cho các mô và cho phép các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Ăn để khỏe hơn

Một số chất dinh dưỡng có thể giúp giảm triệu chứng và rút ngắn thời gian bị bệnh, đó là:



Vitamin D

Theo Tiến sĩ Jenna Macciochi, khi nói đến các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, cảm cúm, thậm chí Covid-19, chúng ta không thể nhắc đến vai trò của vitamin D. Khoảng 1/5 những người có mức vitamin D thấp sẽ có hệ miễn dịch kém hơn. Do đó, việc bổ sung vitamin D hàng ngày là điều rất cần thiết.



Protein

Bạn cũng nên ưu tiên protein - một chất giúp sản sinh các kháng thể, làm lành các mô. Khi bạn cảm thấy không khỏe, hãy đặt mục tiêu ăn 1,5g protein/kg/ngày. Ví dụ nếu bạn nặng 60kg thì bạn cần ăn khoảng 90g protein mỗi ngày. Bạn nên sử dụng protein từ các nguồn thịt trắng bởi chúng có chứa axit amin glutamine và arginine giúp ức chế các phản ứng viêm. Đó chính là lý do vì sao súp gà được coi là 'thần dược' trị cảm lạnh và cảm cúm. Các axit amin này cũng có nhiều các loại đậu.

Omega-3

Omega-3 là một loại chất béo giúp vô hiệu hóa một số loại virus nhất định và làm dịu quá trình viêm trước khi quá trình này làm tổn thương các tế bào. Theo đó, Tiến sĩ Macciochi khuyên rằng bạn nên bổ sung 250 - 500mg omega-3 để giảm thời gian mắc các bệnh kể trên.

Vitamin C

Khi bạn đang chống chọi với virus, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ sử dụng nhiều vitamin C. Do đó, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, quả mọng và rau xanh.

Kẽm

Kẽm là một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc đối phó với nhiễm trùng. Kẽm có nhiều trong các loại thịt gia cầm, quả hạch và hạt. Tiến sĩ Macciochi cho rằng bổ sung 10 - 40mg kẽm mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể thời gian bị cảm lạnh thông thường.

Selen

Thiếu selen sẽ khiến cho các mầm bệnh đột biến và gây bệnh lâu hơn, do đó, bổ sung selen sẽ hữu ích trong việc phục hồi khi nhiễm các loại virus, nhất là đối với người già và những người có hệ miễn dịch suy giảm. Quả hạch Brazil, hải sản là những nguồn cung cấp selen phong phú nhất.

Quả mọng

Các hợp chất thực vật có lợi được tìm thấy trong quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm và kháng virus. Các loại quả mọng có thể kể đến gồm việt quất, dâu tây, mâm xôi, dâu tằm,...

Áp dụng một số vị thuốc tự nhiên

Một số chất kháng khuẩn tự nhiên đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm nhẹ các triệu chứng nhẹ khi nhiễm Covid-19, cảm cúm, cảm lạnh bao gồm:

- Mật ong: Uống 2,5ml mật ong mỗi ngày, có thể dùng cùng với chanh và gừng để làm dịu triệu chứng ho, đau họng. Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

- Tỏi: Hợp chất allicin trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa virus đường hô hấp trên. Bạn nên dùng tỏi sống thay vì tỏi đã được nấu chín để có được lợi ích tối đa từ tỏi.

- Nghệ: Hoạt chất curcuminoids trong nghệ có đặc tính kháng virus và vi khuẩn. Bạn nên sử dụng nghệ lẫn với hạt tiêu đen để cơ thể hấp thụ tối đa hoạt chất có lợi trong nghệ.

- Gừng, bạch đậu khấu, bạch đàn và đinh hương có thể thêm vào món ăn hoặc đồ uống để giảm viêm, giảm đau.

(Nguồn: Daily Mail)

