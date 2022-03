F0 khỏi bệnh nếu gặp 1 trong 12 triệu chứng này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ ngay!

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hầu hết những người mắc COVID-19 đều hồi phục hoàn toàn, nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy khoảng 10% -20% người bệnh trải qua những tác động từ trung hạn đến dài hạn của COVID-19 sau khi khỏi bệnh. Những tác động trung và dài hạn này được gọi chung là tình trạng hậu COVID-19 hoặc "COVID kéo dài".



Theo WHO, một vài các triệu chứng điển hình của hậu COVID là mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức (ví dụ, lú lẫn, hay quên hoặc thiếu tập trung và minh mẫn). Một số người cũng gặp phải các tác động tâm lý hậu COVID-19.

Những triệu chứng này có thể kéo dài từ khi mới nhiễm virus hoặc phát triển sau khi khỏi bệnh. Chúng có thể đến và đi hoặc tái phát theo thời gian. Tình trạng hậu COVID-19 có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày của một người, ví dụ như ảnh hưởng đến công việc hoặc khả năng chăm sóc gia đình, theo WHO.

Một bệnh nhân COVID-19 nghỉ ngơi tại nhà ở Brooklyn, New York vào ngày 21 tháng 11 năm 2020. Ảnh: Andrew Lichtenstein / Corbis / Getty Images

Do vậy, nếu bạn đang nghi ngờ mình đang có những triệu chứng của COVID kéo dài, đừng ngại ngần mà hãy nhờ bác sĩ tư vấn.

Fidaa Shaib, một bác sĩ chuyên khoa phổi tại phòng khám COVID kéo dài của Đại học Y Baylor, Mỹ, nói với Insider: "Mọi người có thể bị COVID kéo dài và không biết vì họ không có kiến ​​thức để xác định mình đang mắc chứng này".

Bác sĩ Shaib nói thêm rằng COVID kéo dài có rất nhiều triệu chứng, điều này khiến các bác sĩ khó phát hiện ra.

Có nhiều ước tính khác nhau về mức độ phổ biến của COVID kéo dài. Một nghiên cứu lớn ở Anh cho thấy cứ 10 người hồi phục từ COVID-19 thì có một người sẽ phát triển COVID kéo dài. Trong khi đó, một ước tính của Đại học Washington đưa ra con số cứ 3 bệnh nhân COVID-19 thì có 1 người bị COVID kéo dài.

Tiến sĩ Ziyad Al-Aly, một nhà dịch tễ học và trưởng nhóm nghiên cứu tại một bệnh viện dành cho cựu chiến binh ở St. Louis, Mỹ, nói với Insider rằng hội chứng COVID kéo dài "có thể ảnh hưởng đến gần như mọi cơ quan trong cơ thể".

Vẫn chưa rõ các triệu chứng của COVID kéo dài là do virus trực tiếp gây ra hay được kích hoạt bởi căng thẳng và chấn thương do nhiễm trùng và đại dịch. Bác sĩ Shaib nói cho dù lý do là gì, mọi người vẫn cần được giúp đỡ để kiểm soát các triệu chứng, đặc biệt là những người mắc bệnh nền.

Dưới đây là 12 triệu chứng của COVID kéo dài mà các cựu F0 không nên bỏ qua.

Sương mù não

Theo một bản phân tích 51 nghiên cứu COVID kéo dài, cứ 5 người bị COVID kéo dài thì 1 người trải qua tình trạng sương mù não vào thời điểm sáu tháng sau khi mắc COVID-19. Nghiên cứu này xem xét cả những trường hợp bệnh nhân COVID-19 không phải nhập viện và những người phải nhập viện.

Mệt mỏi

Theo một nghiên cứu của Trung Quốc, cứ 10 người phải nhập viện vì COVID-19 thì có sáu người báo cáo tình trạng cơ bắp bị mỏi và yếu hơn vào sáu tháng sau.

Cả sương mù não và mệt mỏi đều là dấu hiệu của hội chứng mệt mỏi mãn tính (CFS).

Khó ngủ

Theo phân tích của 51 nghiên cứu, cứ 5 bệnh nhân COVID kéo dài thì có 1 người nói họ bị khó ngủ sáu tháng sau khi bị bệnh.

Khó thở và ho dai dẳng

Khó thở và ho dai dẳng thường gặp ở những người hồi phục từ COVID-19 từ một đến sáu tháng sau khi nhiễm bệnh, theo một nghiên cứu trên 73.000 cựu chiến binh Mỹ.

Sandra Cabreras, 57 tuổi, người Mỹ, đạp xe tập thể dục để tăng cường cơ sau khi hồi phục từ COVID-19. Ảnh: Marco Di Lauro / Getty

Vấn đề về tim

Theo nghiên cứu trên các cựu chiến binh Mỹ, đánh trống ngực và nhịp tim không đều thường gặp ở những người hồi phục từ COVID-19.

Các cựu F0 cũng có nguy cơ bị suy tim, xơ vữa động mạch, và cục máu đông cao hơn trong vòng sáu tháng sau khi nhiễm bệnh.

Viêm cơ tim cũng đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân COVID kéo dài. Đọc thêm về các dấu hiệu cho thấy tim đang có vấn đề sau nhiễm COVID-19 tại đây.

Các triệu chứng thần kinh và bệnh tâm thần

Hơn 1/3 số người hồi phục từ COVID-19 gặp phải các triệu chứng thần kinh hoặc bệnh tâm thần trong vòng sáu tháng kể từ khi nhiễm bệnh, theo một nghiên cứu lớn. Lo lắng và rối loạn tâm trạng, chẳng hạn như trầm cảm, là các vấn đề phổ biến nhất.

Mất khứu giác

Trong số những người mất khứu giác sau COVID-19, khoảng 1/3 không lấy lại được khứu giác trong hai tháng hoặc hơn, theo một cuộc khảo sát nhỏ ở Mỹ.

Các triệu chứng đường ruột, chẳng hạn như chán ăn và tiêu chảy

Một nghiên cứu nhỏ từ Trung Quốc cho thấy hơn 40% bệnh nhân nhập viện với COVID-19 đã báo cáo các vấn đề liên quan đến đường ruột ba tháng sau lần nhiễm bệnh đầu tiên của họ. Các triệu chứng phổ biến nhất là chán ăn, buồn nôn, trào ngược axit và tiêu chảy.

Phát ban và rụng tóc

Theo nghiên cứu trên các cựu chiến binh Hoa Kỳ, nhiều người hồi phục từ COVID-19 đã bị phát ban trên da sáu tháng sau khi nhiễm bệnh.

Một nghiên cứu từ Trung Quốc đã ghi nhận tình trạng rụng tóc ở 22% bệnh nhân sau sáu tháng nhập viện vì COVID-19.

Tức ngực, đau khớp và cơ

Trong một cuộc khảo sát về các triệu chứng COVID kéo dài, cứ 10 người thì có 9 người báo cáo các triệu chứng như tức ngực, đau cơ và đau khớp vào thời điểm một tháng sau khi nhiễm bệnh.

Những triệu chứng này tồn tại ít nhất bảy tháng đối với một số người được hỏi. Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn chưa được bình duyệt.

Bệnh tiểu đường

Theo nghiên cứu trên các cựu chiến binh Mỹ, những bệnh nhân COVID kéo dài có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường mới cao hơn 39% vào thời điểm sáu tháng sau khi nhiễm bệnh.

Bệnh thận

Những người hồi phục từ COVID-19 cũng có nguy cơ phát triển bệnh thận cấp tính cao hơn, theo nghiên cứu trên cựu chiến binh.

Một số triệu chứng hiếm gặp khác

Một số bệnh nhân COVID kéo dài đã báo cáo một số triệu chứng khác mà các nhà khoa học chưa thể đo lường hoặc xác nhận.

Ví dụ, một số phụ nữ bị COVID kéo dài cho biết kinh nguyệt của họ trở nên không đều và hội chứng tiền kinh nguyệt tồi tệ hơn. Những bệnh nhân COVID kéo dài khác cho biết họ bị ù tai.

(Nguồn: Insider)

