F-35 xóa bỏ ưu thế của Su-57 nhờ tên lửa Meteor

.t1 { text-align: justify; }

Tên lửa không đối không tầm xa Meteor của châu Âu đã hoàn tất việc tích hợp mặt đất vào máy bay chiến đấu F-35A, xác nhận khả năng triển khai vũ khí mà không ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của chiếc tiêm kích.

Giai đoạn tiếp theo dự kiến ​​là thử nghiệm bay, sẽ bắt đầu sau khi các bài kiểm tra mặt đất cuối cùng hoàn tất. Vì vậy, có vẻ như giai đoạn này thực tế đã được triển khai rồi.

Các cuộc thử nghiệm trên không với Meteor đã được tiến hành trên phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B. Hơn nữa, chúng cũng diễn ra trong một chương trình tích hợp tên lửa này do Vương quốc Anh dẫn đầu.

Đồng thời, công việc tương ứng cho máy bay F-35A "thông thường" đang được Ý tài trợ. Cả hai nước đều sẽ được hưởng lợi từ cả các chương trình, vì họ đang, hoặc sẽ là nhà khai thác của cả hai biến thể máy bay chiến đấu nói trên.

Khả năng sử dụng tên lửa Meteor không chỉ quan trọng trong việc thống nhất vũ khí của phi đội không quân hiện có mà còn là một chức năng quan trọng để mở rộng tầm bắn của máy bay lên 200 km hoặc hơn, khi hiện tại F-35 chỉ có thể mang tên lửa tầm ngắn AIM-9 và tên lửa tầm trung AIM-120.

Dự án tích hợp tên lửa Meteor cho tiêm kích F-35 chưa thể sớm hoàn thành?

Tuy nhiên, chính Vương quốc Anh đã tính toán rằng việc tích hợp sẽ không hoàn tất cho đến những năm 2030. Sự chậm trễ trong việc sửa đổi máy bay chiến đấu Block 4, cùng với những nguyên nhân khác, do các vấn đề với phần mềm TR-3, được xác định là trở ngại chính.

Điều này cũng ảnh hưởng đến chính Hoa Kỳ, nơi họ quyết định giảm số lượng máy bay F-35 mới, ban đầu được lên kế hoạch ở mức 66 chiếc, sau đó tăng lên hơn 80 chiếc. Giờ đây, họ sẽ tập trung vào những chiếc đã có để tránh sự chậm trễ hơn nữa.

Hiện tại, người Mỹ đang phát triển phiên bản tương tự Meteor của riêng họ - AIM-260 và sửa đổi SM-6 thành AIM-174B. Mặc dù vậy trong tương lai gần, F-35 của Ý và Anh sẽ không có vũ khí tầm xa, điều này sẽ hạn chế nghiêm trọng các nhóm tác chiến tàu sân bay.