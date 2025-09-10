F-35 và cuộc chơi mạo hiểm của Mỹ với Venezuela

Tiêm kích F-35 của Mỹ.

Đối đầu với Nga và Trung Quốc

Tiến sĩ Vinicius Vieira từ Đại học Sao Paulo chia sẻ với RIA rằng Mỹ đang tìm cách cho "Trung Quốc và Nga thấy rằng mặc dù Venezuela có thể được coi là đồng minh của họ ở Tây bán cầu, nhưng cuối cùng Mỹ mới là bên kiểm soát khu vực này".

Mỹ đang "thiết kế lại sự phân chia thế giới trong đó Mỹ phải khẳng định quyền tối cao của mình ở Tây bán cầu, đặc biệt là ở vùng Caribe, Trung Mỹ và các vùng phía bắc Nam Mỹ".

Các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, bao gồm cả Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đang xây dựng mối quan hệ với thế giới, thách thức học thuyết Monroe lỗi thời của Mỹ.

Chiến thuật đe dọa

Việc triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới Puerto Rico, cùng với sự gia tăng các chuyến bay vận tải quân sự, dường như nhằm mục đích đe dọa Tổng thống Maduro.

"Mỹ đang tham gia vào một trò chơi khá nguy hiểm, đe dọa Venezuela. Nguy cơ lớn nhất là một sự cố giữa lực lượng Venezuela và Mỹ, có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lớn trong khu vực với hậu quả toàn cầu", học giả Vieira cảnh báo.

Cái cớ để can thiệp?

Vào ngày 2 tháng 9, Mỹ đã tấn công một tàu cao tốc mà họ cho là đang buôn lậu ma túy từ Venezuela.

Trang The Intercept trích dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết vụ tấn công có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế — và nghi ngờ con thuyền này chở ma túy.

Vieira cảnh báo rằng Mỹ có thể sử dụng hành động khiêu khích để tạo cớ can thiệp vào Venezuela. Các cường quốc trong khu vực, bao gồm cả Brazil, đã bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang.

Venezuela đã chuẩn bị

Trước áp lực quân sự rất lớn do Mỹ tạo ra, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cảnh báo rằng nếu đất nước ông bị tấn công, nước này sẽ chuyển sang giai đoạn chuẩn bị quân sự tích cực để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Hãng CNN cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau để tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các băng đảng ma túy ở Venezuela, bao gồm cả trên lãnh thổ Venezuela, với mục tiêu lớn hơn là làm suy yếu chính quyền ông Maduro.

"Nếu Venezuela bị tấn công theo bất kỳ cách nào, nước này sẽ chuyển sang giai đoạn đấu tranh vũ trang có kế hoạch và có tổ chức của toàn thể người dân chống lại sự xâm lược, dù là ở cấp địa phương, khu vực hay quốc gia, để bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nhân dân của chúng ta", ông Maduro phát biểu.

Nhà lãnh đạo Venezuela tuyên bố bắt đầu huấn luyện lực lượng dân quân để bảo vệ đất nước, trong đó có sự tham gia của người dân vào hệ thống phòng thủ quốc gia.

Ông Maduro trình bày sơ đồ về mức độ sẵn sàng tác chiến của lực lượng phòng thủ và giải thích rằng Venezuela đang trong giai đoạn vàng của phòng thủ tổng hợp.

Nhà lãnh đạo Venezuela giải thích rằng hiện tại, đất nước ông đang trong giai đoạn đấu tranh bất bạo động, với sự tham gia của các biện pháp chính trị, thông tin và ngoại giao.

Hôm 9 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một tàu chở ma túy ở Nam Caribe mà ông khẳng định là đã rời khỏi Venezuela. Nhà ngoại giao này nói rằng ông Trump sẽ phát động chiến tranh chống lại các tổ chức "khủng bố ma túy".

Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 6 tháng 9 rằng Washington không tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela, nhưng Mỹ lo ngại về "hàng tỷ đô la ma túy đang đổ vào nước ta từ Venezuela".

Vào ngày 7 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi đã công bố phần thưởng 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro, người bị Mỹ cáo buộc là thủ lĩnh băng đảng Cartel de los Soles.

Đáp lại, ông Maduro đã ra lệnh huy động lực lượng dân quân Bolivar để đảm bảo quốc phòng. Caracas đã nhiều lần lập luận rằng việc triển khai hải quân Mỹ ở vùng Caribe không liên quan đến các nỗ lực chống ma túy mà thực chất là nhằm gây áp lực lên Venezuela.