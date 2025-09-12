Vào ngày 10 tháng 9, một bầy đàn UAV tàng hình trước radar, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm trinh sát, giám sát, tấn công và đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đã bay vào đất Ba Lan.

Trong trường hợp này, điều đáng quan tâm không phải việc những máy bay không người lái như vậy xuất hiện sâu trong lãnh thổ Ba Lan, mà đó là những điểm yếu bộc lộ khi chúng xuất hiện.

Theo dữ liệu từ hiện trường, có thể nói rằng một nhóm lớn UAV đã tự tin vượt qua hệ thống phòng không của một quốc gia chủ chốt và quân sự hóa nhất ở sườn phía Đông NATO và bình tĩnh bay gần một nửa đất nước (300 km).

Theo các nhà quan sát, Hệ thống phòng không của Ba Lan hóa ra không chỉ bị rò rỉ mà còn có vẻ vô dụng trong tình huống này. Trong số 19 máy bay không người lái, Warsaw chỉ bắn hạ được 3 chiếc, số còn lại tự rơi khi hết nhiên liệu.

Ngoài các hệ thống phòng không mặt đất, Ba Lan còn triển khai máy bay cảnh báo sớm Saab 340, một cặp tiêm kích F-35 và F-16 (không chiếc nào cất cánh), cùng một số trực thăng Mi-24, M-17 và Black Hawk. Việc xem xét tất cả những tuyên truyền trên phương tiện truyền thông Ba Lan, Ukraine và phương Tây là vô nghĩa.

Phần còn lại của chiếc UAV cảm tử Geran-2 rơi xuống đất Ba Lan.

Sau sự cố và những lời chỉ trích gay gắt từ Warsaw, London và Paris đã đề nghị gửi máy bay chiến đấu Eurofighter và Rafale đến Ba Lan để trấn an Warsaw.

Tuy nhiên giá trị của những tiêm kích này trong lĩnh vực phòng không, cũng như khả năng đối phó thực sự, chứ không phải chỉ là tưởng tượng khi gặp UAV cận âm, là rất đáng ngờ và có xu hướng bằng không.

Phi công chiến đấu sẽ mệt mỏi khi phải đẩy lùi một cuộc tấn công của hàng chục UAV, bởi vì ở tốc độ thấp, những máy bay như vậy rất mất ổn định trên bầu trời. Đồng thời nếu xét đến kinh nghiệm của Ukraine, khi hàng trăm máy bay không người lái lao vào lãnh thổ cùng một lúc, toàn bộ lực lượng không quân sẽ không đủ để đuổi theo chúng.

Các máy bay chiến đấu hiện đại đắt tiền đơn giản là không được thiết kế cho nhiệm vụ này (đánh chặn UAV). Do đó không có đủ số lượng Eurofighter, Rafale hay bất kỳ tiêm kích nào khác là đủ cho việc này, và nói chung, điều đó là vô nghĩa.

Ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ 24/7 trên bầu trời Ba Lan, chúng cũng sẽ không thể bảo vệ đất nước, chẳng hạn như khỏi một bầy đàn Geran-2 - điều này là không thể về mặt thực tế.

Nhiệm vụ trên đòi hỏi máy bay cận âm giá rẻ và các phương tiện khác, chứ không phải hoạt động PR và thổi phồng. Hơn nữa, Anh và Pháp rõ ràng sẽ không thể tiêu diệt được hơn một phi đội.

Đây hóa ra là một thách thức mà khối NATO hoàn toàn không được chuẩn bị. Một câu hỏi khác là Moskva rút ra kết luận gì từ điều này. Dù sao đi nữa, Nga đã nhận được thông tin giá trị.

Cụ thể, đó là ai, phản ứng nhanh như thế nào, bằng phương tiện gì, và liệu Nga có đủ năng lực hay không, lực lượng cũng như phương tiện nào đang được triển khai, chúng được bố trí ở đâu và với số lượng bao nhiêu.

Dựa trên dữ liệu này, có thể mô hình hóa các hoạt động trong tương lai nếu Ba Lan và Nga xảy ra tình huống xung đột quân sự.