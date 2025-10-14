EU cảnh báo thiệt hại khổng lồ do thời tiết cực đoan

Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân chủ yếu hình thành nên các thảm họa thiên nhiên, gây thiệt hại lớn về người và tài sản (Ảnh: Grunge)

Liên minh châu Âu (EU) vừa cảnh báo rằng khối này "không thể hạ thấp tham vọng về khí hậu và phát triển bền vững", sau khi công bố một báo cáo cho thấy thiệt hại kinh tế khổng lồ do thời tiết cực đoan gây ra đang ngày càng gia tăng trên toàn khu vực.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), trong giai đoạn 1980 - 2023, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, lũ lụt và hạn hán đã gây tổn thất kinh tế nặng nề cho các quốc gia thành viên EU. Con số thiệt hại 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của EU nói trên tương đương khoảng 2.400 tỷ Euro - tức hơn 2.700 tỷ USD - trong giai đoạn 2031 - 2050.

Theo số liệu của EEA, trong thập niên 1980, thiệt hại kinh tế trung bình do các hiện tượng khí hậu cực đoan tại châu Âu vào khoảng 8,5 tỷ Euro mỗi năm. Con số này tăng lên 14 tỷ Euro trong thập niên 1990 và đạt 17,8 tỷ Euro trong giai đoạn 2010 - 2019. Từ năm 2020 đến 2023, mức thiệt hại hàng năm vọt lên 44,5 tỷ Euro, cao gấp 2,5 lần so với giai đoạn trước đó - mức tăng chưa từng có trong lịch sử.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khu vực Nam Âu, các vùng ven biển thấp và những lãnh thổ xa xôi của EU đang trở thành “điểm nóng rủi ro khí hậu" với mức độ tổn thương ngày càng nghiêm trọng.

Hồ Mogan ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khô cạn do hạn hán, ngày 5/9/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Bà Teresa Ribera - Phó Chủ tịch phụ trách Chuyển đổi sạch, công bằng và cạnh tranh của EEA - nhận định báo cáo này là một “lời cảnh tỉnh mạnh mẽ” không chỉ dành cho châu Âu mà cho toàn thế giới. Theo đó, cần phải có những chính sách, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nhằm giảm phát thải, đầu tư cho hạ tầng xanh và thích ứng khí hậu…, nhất là trong bối cảnh các cú sốc thời tiết ngày càng thường xuyên và dữ dội.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo nếu xu hướng hiện tại không thay đổi, thiệt hại do thời tiết cực đoan tại châu Âu có thể đạt tới 126 tỷ Euro vào năm 2029, gây sức ép lớn lên tăng trưởng kinh tế của khối.

Một nghiên cứu độc lập do Đại học Mannheim (Đức) phối hợp cùng các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố hồi tháng 9/2025 cho thấy các hiện tượng cực đoan như nắng nóng, lũ lụt và hạn hán đã ảnh hưởng đến 1/4 khu vực của EU trong mùa hè vừa qua.

Theo báo cáo, chỉ riêng trong năm 2024, các thiệt hại kinh tế ngắn hạn đã lên tới 43 tỷ Euro - tương đương 0,26% GDP của toàn khối.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng thiệt hại thực sự của thời tiết cực đoan thường bộc lộ chậm, vì chúng tác động đến đời sống và nền kinh tế qua nhiều kênh khác nhau, vượt xa những ảnh hưởng trực tiếp nhìn thấy ngay trước mắt.