Erling Haaland gây náo loạn đường phố

Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City vừa khiến người hâm mộ "dậy sóng" khi xuất hiện trong tạo hình Joker – nhân vật phản diện nổi tiếng trong loạt phim Batman vào đêm Halloween 31/10.

Erling Haaland hóa thân thành Joker

Haaland được bắt gặp trên đường phố Manchester với mái tóc nhuộm xanh lá, khuôn mặt trắng bệch cùng nụ cười đỏ rực đúng chuẩn phong cách của "Hoàng tử tội ác" Joker. Anh diện áo khoác tím dài, sơ mi xanh, cà vạt vàng và di chuyển tự nhiên giữa đám đông, khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ khi nhận ra đây chính là chân sút số 9 của Man City.

Đáng chú ý, bạn gái của Haaland – Isabel Haugseng Johansen cũng hóa trang thành Catwoman, tạo nên một "cặp đôi Halloween" cực kỳ ăn ý. Một số người hâm mộ còn chia sẻ hình ảnh Haaland trong trang phục Joker đi mua tã cho con tại một cửa hàng tiện lợi, khiến mạng xã hội được phen thích thú.

Haaland và bạn gái

Haaland vào tiệm tạp hoá

Sự xuất hiện của Haaland trong tạo hình Joker nhanh chóng trở thành đề tài nóng, bởi ngoài đời anh thường được biết đến với hình ảnh lạnh lùng, ít biểu cảm. Việc "sát thủ" sân cỏ vui vẻ hòa mình vào không khí lễ hội khiến khán giả thích thú và cho rằng anh đang ngày càng cởi mở, thân thiện hơn.