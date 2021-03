Em vợ vay nặng lãi, nhà anh rể bị khủng bố "bom sơn" ở Sài Gòn

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, Mai Công Nam, Mai Công Nguyên, Hồ Sỹ Đại, Mai Công Đồng, Mai Xuân Ba về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Liên quan đến vụ án, công an còn truy bắt các đối tượng còn lại. Ngoài ra, Công an quận 12 đang tiếp tục cũng cố chứng cứ để xử lý về hành vi cho vay lãi trong giao dịch dân sự của các đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, Mai Công Nam.

Theo đó, ngày 23/1, Công an phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 tiếp nhận tin trình báo tố giác tội phạm của anh Hà Ngọc Lễ (51 tuổi, ngụ quận 12) với nội dung:

Từ tháng 5/2020 đến tháng 7/2020, anh Phạm Ngọc Phương (46 tuổi, em vợ của anh Lễ) đã vay tiền của Nguyễn Đình Tuấn 3 lần với số tiền tổng cộng là 1,4 tỷ đồng, lãi suất theo thỏa thuận là 10%/1 tháng.

Đến đầu tháng 9/2020, anh Phương không có khả năng đóng tiền lãi cho Tuấn nên đã khóa máy điện thoại và né tránh không trả.

Nhóm của Tuấn nhiều lần đến nhà anh Lễ dùng lời lẽ thô tục, uy hiếp gia đình anh Lễ phải trả số tiền nợ thay cho anh Phương.

Ngày 28/9/2020, anh Lễ đã đưa Tuấn 100 triệu đồng đồng để cho nhóm của Tuấn không còn đến uy hiếp tinh thần anh Lễ và gia đình.

Tuy nhiên, vào các ngày sau đó, nhóm của Tuấn vẫn tiếp tục đến nhà anh Lễ để uy hiếp tinh thần và đập phá, tạt sơn vào cổng nhà anh Lễ để đòi nợ.

Nhận tin báo, Công an Quận 12 đã bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực nhà anh Lễ. Ngày 3/2, khi nhóm của Tuấn đang đập cửa nhà, lớn tiếng chửi bới thì lực lượng Công an Quận 12 nhanh chóng có mặt, yêu cầu nhóm của Tuấn về trụ sở công an làm việc.

Tại trụ sở công an, Tuấn khai nhận cùng Mai Công Nam góp tiền cho Phương vay 3 lần tổng cộng là 1,4 tỷ đồng, lãi suất theo thỏa thuận là 10%/1 tháng.

Do Phương trốn nợ nên Tuấn và Nam rủ thêm Mai Công Nguyên, Mai Xuân Ba, Mai Công Đồng, Hồ Sỹ Đại và các đối tượng Giáp, Hạnh, Lam (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Lễ gây áp lực để đòi số tiền Phương nợ.

Tuấn thừa nhận đã lấy 100 triệu đồng của anh Lễ và sau đó tiếp tục đe dọa anh Lễ phải tiếp tục trả tiền nợ của Phương. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt để tạm giam các bị can trên.