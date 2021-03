Einstein được gọi là thiên tài, tại sao con ông lại bị tâm thần?

Trong cuộc sống học tập hàng ngày, chúng ta thường dùng từ "thiên tài" để mô tả một người thông minh, toàn diện và học hỏi nhanh.

Chỉ số IQ - chỉ số thông minh của những thiên tài này thường cao hơn người bình thường rất nhiều, thường IQ của họ hơn 120, tuy nhiên đây là con số rất hiếm trên thế giới.

Einstein - một nhà vật lý nổi tiếng, được mệnh danh là thiên tài. Ông là người gốc Do Thái, rất thích đọc sách, chuyên tìm tòi, khám phá kiến ​​thức và rất ham hiểu biết. Có câu nói người Do Thái là loài người thông minh nhất, nhận định này khá đúng vì người gốc Do Thái đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực khoa học.

Là một nhà vật lý, Einstein đã đóng góp rất nhiều cho thế giới trong việc nghiên cứu vật lý.

Einstein nổi tiếng là nhà bác học đưa ra phương trình E = mc2.

Nhưng trên đời không có thiên tài tuyệt đối, thiên tài khác người bình thường, nếu so sánh thiên tài với cái cân thì một bên của cái cân là thiên tài còn một bên là kẻ mất trí. Hai kiểu người đều cực đoan lẫn nhau, và cả hai đều tồn tại khác với những người bình thường.

Thiên tài ở một khía cạnh nào đó, họ rất giỏi, rất siêu việt nhưng cũng không thiếu những khuyết điểm, nhất là khi họ mắc các bệnh liên quan đến thần kinh.

Thiên tài không hoàn hảo?

Mặc dù Einstein là một thiên tài, nhưng ông bị bệnh tâm thần nhẹ. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nói rằng ý tưởng của các thiên tài không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu được, họ sẽ bị coi là đang nghiên cứu một phát minh kỳ dị nào đó, nhất là khi họ luôn có những hành động khác với người thường.

Vợ của Einstein cũng là một nhà vật lý, và bà cũng bị bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Einstein và vợ đầu Mileva Marić.

Nói chung, cha mẹ thông minh như vậy sẽ sinh ra những đứa trẻ thông minh, nhưng nếu một đứa trẻ thiên tài không phải là thiên tài, đứa trẻ ấy có thể trở thành một người không hoàn thiện về tâm trí.

Thật không may, Einstein có một con trai và một con gái bị mất trí. Họ không được thừa hưởng bộ óc thông minh của bố mẹ, mà nhận lại gen bệnh tâm thần.

Einstein có 3 người con đẻ với người vợ đầu là bà Mileva Marić (nhà vật lý và toán học người Serbia), bao gồm: Lieserl Maric (1902 – 1903), Hans Albert Einstein (1904 – 1973) và Eduard "Tete" Einstein (1910 – 1965).

Trong đó, Lieserl Maric mất khi 1 tuổi vì được cho là nhiễm bệnh ban đỏ.

Còn Eduard "Tete" Einstein là một học sinh giỏi và có năng khiếu âm nhạc. Anh bắt đầu theo học y khoa để trở thành bác sĩ tâm thần nhưng đến năm 20 tuổi, anh bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt và 2 năm sau đó, anh bị mắc bệnh tâm thần.



Sau khi tỏ thái độ ghét cha (Einstein) và đoạt tuyệt với ông, và kể từ khi mẹ mất năm 1948, Eduard sống phần lớn thời gian tại phòng khám tâm thần Burghölzli ở Zurich. Ở tuổi 55, ông chết vì đột quỵ.



Trong số các con của Einstein và vợ đầu, chỉ có Hans Albert Einstein là thành đạt và lập gia đình. Sau này, Einstein lấy vợ thứ 2 thì không có con chung. Ông xem 2 người con riêng của vợ thứ hai như con đẻ.

Vì vậy, không phải thiên tài nào cũng hoàn hảo. Không phải thiên tài xấu mà một số thiên tài có thể có những khiếm khuyết nhất định trong bản thân, và những khiếm khuyết này thường được phản ánh qua cơ thể hoặc tâm lý của con người.

Ví dụ, nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking phải chịu sự tra tấn và đau đớn về thể xác suốt đời vì căn bệnh hiếm gặp: Xơ cứng teo cơ (ALS) từ năm 21 tuổi đến tận cuối đời.

Vì vậy, không có thiên tài tuyệt đối trên thế giới, và một số thiên tài đều có khiếm khuyết riêng.

Tham khảo: Sohu, Familypedia