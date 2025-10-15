Ê chề của Shark Bình

Mới đây, thông tin Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước khi bị bắt, Shark Bình vướng nhiều ồn ào, lùm xùm trên MXH về dự án tiền số này. Chủ tịch Tập đoàn NextTech liên tục có những bài đăng đối chất, giải thích hay livestream chia sẻ quan điểm, nhận định về thị trường tài sản số. Do đó, những phát ngôn của Shark Bình khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Song đáng chú ý nhất, trong livestream trưa ngày 6/10 cũng là buổi livestream cuối cùng của Shark Bình trước khi bị khởi tố, nam doanh nhân đã chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, triết lý kinh doanh, lãnh đạo tự thân của mình. Trong đó, Shark Bình nhắc nhiều về phúc đức, coi đây là một loại năng lượng vô hình, là châm ngôn sống và làm việc mà ông theo đuổi.

Để "bồi tụ phúc đức" trong kinh doanh, Shark Bình hệ thống hóa thành công thức Thí - Thiện - Hiếu - Di.

Shark Bình trong livestream ngày 6/10 vừa qua

Đặc biệt, chữ “Thiện” được Shark Bình định nghĩa là "sống sạch, sống thiện, không hại người". "Cá nhân tôi, trong kinh doanh và cuộc sống, luôn tâm niệm hướng thiện, không làm hại ai, không muốn ai phải khổ đau", Shark Bình nói.

Shark Bình nhấn mạnh, tất cả những gì ông có đều "dựa trên công sức, mồ hôi, sức lao động và trí tuệ của mình", khẳng định mình không bao giờ có tâm hại người hay trục lợi bất chính.

"Không bao giờ tôi có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả. Tất cả đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi, công sức của mình ", doanh nhân này khẳng định.

Shark Nguyễn Hòa Bình cũng cho rằng, đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn startup. Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư. Ngược lại, người thiếu đạo đức, dù có lãi, cũng tìm cách lẩn tránh nghĩa vụ. Việc ông khái quát hóa được công thức "Thí - Thiện - Hiếu - Di" này, theo ông, chính là minh chứng cho việc ông đã thực hành chúng từ lâu.

Tuy nhiên theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra trên báo Công an Nhân dân, mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Shark Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAТР Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 09 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.