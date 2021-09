Dương Quý phi khi ngủ có 1 tật xấu, người bình thường đều không chịu nổi nhưng lại khiến Đường Huyền Tông vô cùng mê đắm

Trong bài thơ nổi tiếng "Trường hận ca", thi sĩ Bạch Cư Dị kể về mối tình giữa Đương Huyền Tông và Dương Quý phi, có câu:



"Thiên sinh lệ chất nan tự khí, nhất triều tuyển tại quân vương trắc"

(Trời sinh ra cái đẹp khó có thể bỏ đi được, lựa chọn là ở bậc quân vương.)

Câu thơ trên gợi nhớ tới câu nói rất hay của người xưa, đó là "nhân vô thập toàn". Dương Ngọc Hoàn là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Và đương nhiên, là một con người, nàng cũng có những khuyết điểm không mong muốn.

Nhưng người ta cũng nói rằng "vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình". Thế nên bất luận Dương Ngọc Hoàn có khuyết điểm lớn đến đâu thì trong mắt Đường Huyền Tông, nàng vẫn là một người "thập toàn thập mỹ".

Và bởi vì là một con người nên đại mỹ nhân như Dương Ngọc Hoàn cũng có những khuyết điểm rất đời thường.

Nàng có một "thói quen" khi ngủ khiến những người khác không chịu được nhưng Hoàng đế vẫn hết sức say mê.

Đó là chứng ngủ ngáy. Ngày nay, những người mắc chứng ngủ ngáy tương đối phổ biến, thế nên đây không phải là vấn đề gì to tát.

Nhưng vào thời nhà Đường, việc trong hậu cung của vua có người ngủ ngáy là điều hết sức bất thường. Dương Ngọc Hoàn là người duy nhất trong số các phi tử của hoàng đế Đường Huyền Tông ngáy khi ngủ.

Tranh vẽ Dương Quý Phi.

Có lẽ "cái gì càng hiếm thì càng quý", thế nên trái với thái độ của mọi người, Đường Huyền Tông say mê cả tật xấu này của đại mỹ nhân Họ Dương.

Chính thói quen này khiến cho câu chuyện tình của Dương Quý phi và Đường Huyền Tông cũng trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc đắng cay ngọt bùi như bao cặp vợ chồng trong nhân gian.

Nói về Dương Ngọc Hoàn, đây là một phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, nho nhã, tính tình nhã nhặn đoan trang. Hơn hết, ngay từ nhỏ, nàng đã thông minh giỏi giang, hiểu biết lễ nghĩa hơn người, lại tinh thông âm luật, võ nghệ.

Những ngón tay điệu nghệ của nàng nhảy múa trên phím đàn tì bà, dạo lên những khúc ca làm mê đắm lòng người, lôi cuốn đến mức khó ai cưỡng lại nổi. Có thể thấy đây là một cô gái ưu tú về mọi mặt, mặc dù bố mẹ mất sớm, thân cô thế cô phải nương nhờ nhà người thân.

Dù không có cha mẹ kề cận, nhưng Dương Ngọc Hoàn vẫn là một đại tiểu thư trong một gia đình có truyền thống làm quan. Chính nhờ hoàn cảnh xuất thân đặc biệt này mà Dương Ngọc Hoàn và Lý Mạo có cơ hội gặp gỡ nhau.

Tương truyền, hai người lần đầu gặp nhau trong lễ cưới của chị gái Lý Mạo.

Kể từ đó, trong lòng Lý Mạo luôn vấn vương bóng hình của cô gái xinh đẹp, nho nhã họ Dương kia. Sau này, hai người "nên duyên cầm sắt", tình càng vợ chồng vô cùng ân ái mặn nồng.

Tiếc thay, khoảng thời gian hạnh phúc ấy của đôi trẻ lại "chẳng tày gang". Năm đó, Võ Huệ phi tức mẹ ruột của Lý Mạo đột nhiên qua đời vì bạo bệnh.

Ảnh minh họa.

Võ Huệ phi chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Đường Huyền Tông, thế nên cái chết của bà khiến hoàng đế trở nên buồn rầu khôn nguôi, không sao vực dậy nổi tâm trạng. Điều này khiến cho các vị triều thần vô cùng lo lắng.

Lúc này, có người hiến kế, nói rằng vợ của Lý Mạo công dung ngôn hạnh, lại tinh tế, hiểu lòng người, có thể triệu vào cung kề cận, tâm sự với hoàng thượng.

Khi đó, hoàng đế mới nhớ ra, mình còn có một cô con dâu xinh đẹp hơn người. Thế là Đường Huyền Tông sinh lòng tò mò, muốn gặp mặt người con gái xinh đẹp nức tiếng kia, để xem có đúng như thiên hạ đồn thổi.

ĐƯỜNG HUYỀN TÔNG VÀ DƯƠNG NGỌC HOÀN

Truyện kể rằng, Đường Huyền Tông sau khi gặp Dương Ngọc Hoàn thì không lúc nào nguôi nhớ nhung. Nhưng lại nhớ ra nàng là vợ của con trai mình, nên cũng không dám manh động.

Ngày lại ngày, rốt cục Đường Huyền Tông cũng không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Vì vậy, ông đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế, triệu Dương Ngọc Hoàn vào cung.

Cầu được ước thấy, Đường Huyền Tông chấp nhận mọi yêu cầu của người đẹp. Chẳng những phong Dương Ngọc Hoàn làm quý phi, còn ban thưởng hậu hĩnh cho tất cả anh chị em của nàng.

Thế mới thấy tình cảm Đường Huyền Tông dành cho Dương Ngọc Hoàn, không vị phi tần nào có thể so bì được.

Nhưng hậu cung ba nghìn giai lệ, nào có bao giờ thiếu mỹ nhân. Và rồi, Đường Huyền Tông cũng nhanh chóng "có mới nới cũ". Dương Ngọc Hoàn biết chuyện, liền nổi giận đùng đùng, chẳng màng tới thể diện của hoàng đế, lên mặt trách móc hoàng thượng và phi tần ngay lúc đó.

Quả nhiên trong cơn nóng giận, Đường Huyền Tông đuổi Dương Quý phi đi.

Thế nhưng sau khi nàng đi khỏi, hoàng đế nhà Đường lại trở nên âu sầu u uất, cho dù mỹ nữ đẹp đến đâu cũng không khiến ông ta vui vẻ trở lại.

Sau đó, Đường Huyền Tông đành đón Dương Ngọc Hoàn về lại trong cung. Chắc hẳn đến đây, mọi người đều rất ngạc nhiên, tại sao đường đường là một hoàng đế Đường Huyền Tông lại có thể tha tội và say đắm Dương Ngọc Hoàn tới vậy?

THÓI QUEN ĐẶC BIỆT CỦA DƯƠNG QUÝ PHI

Hóa ra, bí mật nằm ở thói quen nhỏ của Dương Ngọc Hoàn. Khi ngủ, nàng có thói quen ngủ ngáy. Khi nói tới việc ngủ ngáy, có lẽ rất nhiều người ngay lập tức đều cảm thấy đau đầu, khó chịu.

Nhưng Đường Huyền Tông thì lại trái ngược hoàn toàn, ông cực kì yêu thích thói quen ngủ ngáy này của Dương Quý phi. Điều này quả thực khiến người đời khó lòng lý giải nổi.

Người ta truyền tai nhau rằng, Đường Huyền Tông ngồi trên ngai vàng, không tránh khỏi làm những chuyện hổ thẹn với lòng, nên đêm về thường gặp ác mộng.

Tranh minh họa.

Vậy nên tiếng ngáy của Dương Quý phi có thể an ủi vỗ về tâm trạng bất an của nhà vua. Hơn nữa, nhờ tiếng ngáy ngày, Dương Quý phi trở nên đặc biệt hơn hẳn so với những phi tần khác.



Thế nên có thể nói đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Đường Huyền Tông say mê Dương Ngọc Hoàn đến mức bất chấp như vậy.

Có thể thấy, bên cạnh dung mạo xinh đẹp bội phần, Dương Quý Phi còn tài năng âm nhạc xuất sắc, cũng như đặc điểm tạo ra nét đặc biệt của riêng mình, thế nên mới có thể tạo dựng được cho mình một chỗ đứng vững chắc giữa hậu cung 3000 giai lệ đó.

Vậy mới thấy phụ nữ chỉ có sắc thôi là chưa đủ, mỗi cô gái cần phải rèn luyện cho mình những tài năng, khí chất riêng biệt không thể lẫn với ai khác, để trở nên ngày một xuất sắc hơn, làm đẹp cho đời.