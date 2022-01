Tết dương lịch 1/1 vừa qua, bạn đã ăn mừng như thế nào? Có lẽ 1 số người thì chọn cách xách balo và lên đường đi du lịch, 1 số sẽ ở bên người thân, cùng tận hưởng cảm giác sum vầy, hạnh phúc.

Cũng có những người thì lại lựa chọn vẫn làm việc như những ngày bình thường. Song có lẽ, dù là theo cách nào thì tôi tin rằng, việc bạn vẫn được sống khỏe mạnh có lẽ đã là điều tuyệt vời nhất, là điều đáng mừng nhất trong năm mới, và hẳn là 1 tài xế tới từ Trung Quốc cũng sẽ đồng tình với quan điểm này.

Được biết, vào ngày 1/1 vừa qua, 1 tài xế lái xe container chở hàng vì đi theo chỉ dẫn của thiết bị định vị nên đã đi qua 1 con đường núi ở thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây thuộc phía Bắc Trung Quốc.

Chiếc xe tải ở tư thế ngàn cân treo sợi tóc nhìn thôi cũng thấy gai người.

Con đường càng lúc càng hẹp khiến cho tài xế giữa đường đã quyết định quay xe, song đến khi đó anh ta mới nhận ra là mình chẳng thể quay đầu được nữa. Thấy vậy, tài xế đã từ từ lùi xe, cố gắng cho xe nhích về phía sau trên con đường hẹp, 1 bên là vách đá sừng sững, 1 bên là vực sâu thăm thẳm lên tới cả trăm mét, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chóng mặt.

Quả thực ở góc nhìn nào thì cũng không dành cho người yếu tim.

Không may trong quá trình này, một bánh xe đã bị trượt khỏi đường, khiến cho chiếc xe rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lơ lửng chênh vênh, cảm giác như chỉ cần 1 cơn gió mạnh cũng có thể khiến nó lao xuống vực.

Bánh trước của xe tải đã bị chệch khỏi con đường.

Những đoạn hình do máy bay không người lái ghi lại được cho thấy hình ảnh cheo leo đáng sợ của chiếc xe tải khi nó nghiêng hẳn về 1 bên. Rất may là tài xế và 1 hành khách đã trèo ra được cabin một cách an toàn, nếu không may bị rơi xuống dưới thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Đường núi quá hẹp, tài xế định quay đầu nào ngờ rơi vào hiểm cảnh, xem clip cũng gai người

Sau đó, họ đã phải gọi cứu hộ - những người đã phải dùng 3 chiếc xe ben hạng nặng cùng 1 hệ thống ròng rọc mới có thể kéo được chiếc xe container lên và đưa nó về vị trí an toàn.



Cuối cùng, đến ngày 4/1, công tác cứu hộ đã hoàn thành và con đường núi nguy hiểm này đã được mở cửa hoạt động trở lại.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội, nó đã khiến cho nhiều netizen vô cùng hoảng hốt và xôn xao bình luận.

"Thật điên rồ khi người ta cho 1 chiếc xe container như vậy sử dụng con đường hẹp đến thế. Lẽ ra chỉ có xe tải cỡ nhỏ thôi chứ", 1 người tỏ ra bức xúc.

"Ôi trời chỉ nhìn thôi tôi cũng chóng hết cả mặt rồi, đừng nói đến việc rơi vào hoàn cảnh ấy. Tài xế xe tải đã rất may mắn khi giữ được mạng sống của mình", 1 người khác chia sẻ.

"Anh ta định quay đầu ở cái con đường đó ư? Hẳn đây là tài xế hài hước nhất mà tôi từng biết", 1 người khác bình luận.

"Lại thêm 1 ví dụ về việc đi theo thiết bị định vị và suýt nữa thì nhìn thấy Thần Chết, trời ạ", 1 người khác bày tỏ ý kiến.

Theo Daily Mail