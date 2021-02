Đường Nhuệ cùng đồng phạm ăn chặn được bao nhiêu tiền hỏa táng ở Thái Bình?

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình). Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường Nhuệ).

Cùng tội danh nêu trên, ngày 31/8/2020, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Văn Úy (31 tuổi, trú tại TP. Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương).

Đến ngày 21/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình). Cường được xác định là đối tượng nằm trong đường dây "ăn chặn tiền hỏa táng" của Đường Nhuệ.