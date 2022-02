Được cung phụng như bà hoàng, nàng Triệu Mẫn khóc lóc, sụp đổ vì chồng đại gia "ngã ngựa"

Nàng "Triệu Mẫn" sinh ra đã ngậm thìa vàng

An Dĩ Hiên được biết đến là một trong những nữ diễn viên Đài Loan nổi tiếng nhất Cbiz, danh tiếng không thua kém Lâm Tâm Như, Từ Nhược Tuyên... Không chỉ được yêu thích bởi những vai diễn để đời, mỹ nhân sinh năm 1990 còn gây chú ý bởi có gia thế "khủng" và cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người mơ ước.

Từ khi mới bước chân vào showbiz, An Dĩ Hiên đã được mệnh danh là nàng"thiên kim lá ngọc cành vàng" trong giới. Cô xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt ở Đài Loan, có ba đời đều làm chính trị. Gia tộc của An Dĩ Hiên rất quyền lực và giàu có, nắm trong tay hàng ngàn bất động sản ở Đài Loan và nhiều quốc gia khác.

Nhiều người cho rằng chính nhờ gia thế "không phải dạng vừa" này nên An Dĩ Hiên gặp rất nhiều thuận lợi trên con đường nghệ thuật. Từ mỹ nhân bị chê bai là "bình hoa di động", cô nhanh chóng vụt sáng, vươn lên thành gương mặt hàng đầu của làng giải trí xứ Đài.



Tuy vậy, trên thực tế, An Dĩ Hiên không hề dựa dẫm vào quyền lực của gia đình. Trước những bình luận tiêu cực về khả năng diễn xuất, cô không ngừng học hỏi và cải thiện, để rồi từng bước chinh phục khán giả bằng thực lực của mình.

Vì vậy, sau 3 năm bén duyên với nghệ thuật, An Dĩ Hiên nhận được vai chính đầu tay trong bộ phim Đấu ngư . Thành công của tác phẩm này giúp mỹ nhân sinh năm 1990 đến gần hơn với khán giả, nhờ vậy có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách khác như Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Nằm gai nếm mật, Tuyết sơn phi hổ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Tân Tây du ký,...

Đảm nhận vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, An Dĩ Hiên đã thổi sức sống mới, màu sắc riêng cho nhân vật vốn được rất nhiều mỹ nhân khác thể hiện thành công trước đó.

Trong sự nghiệp diễn xuất, hai tác phẩm nổi bật nhất của An Dĩ Hiên là Ỷ Thiên Đồ Long ký và Trạm kế tiếp hạnh phúc . Đặc biệt, với khán giả Việt Nam, nữ diễn viên để lại nhiều ấn tượng khi đảm nhận vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 2009 .

Dẫu trước đây đã có nhiều mỹ nhân rất thành công khi hóa thân thành nàng quận chúa thông minh, sắc sảo này như Lê Tư, Giả Tịnh Văn... nhưng An Dĩ Hiên vẫn tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Cô được đánh giá là đã đem đến một sức sống mới, màu sắc riêng cho nhân vật Triệu Mẫn.

Cuộc sống xa hoa, được chồng cung phụng

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang thăng hoa, An Dĩ Hiên quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi". Năm 2017, nữ diễn viên kết hôn cùng tỷ phú Trần Vinh Luyện, chủ của loạt sòng bài tại Macau. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức rình rang và xa hoa tại Hawaii và Đài Loan.

Sau khi lập gia đình, An Dĩ Hiên ít tham gia nghệ thuật, lui hẳn về làm quý phú nhân họ Trần. Cô tận hưởng cuộc sống giàu có, được tỷ phú Trần Vinh Luyện chiều chuộng hết mực, nhất là khi sinh được hai con xinh xắn, đủ nếp đủ tẻ.



Sau khi kết hôn, An Dĩ Hiên được chồng đại gia chiều chuộng, tặng nhiều bất động sản và quà có giá trị lớn.

Nàng "Triệu Mẫn" từng khiến nhiều người "choáng váng" khi được chồng thưởng nóng 4 căn hộ có giá lên đến 178 tỷ đồng sau khi sinh quý tử. Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng không ít lần phải trầm trồ khi chứng kiến những món quà "khủng" mà đại gia họ Trần tặng cô.

Ví như trong sinh nhật của An Dĩ Hiên, chồng đại gia đã mua một chiếc vòng cổ kim cương có giá lên tới 13,57 triệu tệ (44,8 tỷ đồng) để tặng cô. Hay trong một sự kiện, khi An Dĩ Hiên yêu thích một con hươu màu bạc nhưng không kịp mua, tỷ phú họ Trần đã thông qua rất nhiều cách để mua lại con hươu này với giá lên đến 6 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng).

Khi nữ diễn viên yêu thích một con hươu màu bạc, chồng cô đã tìm mua lại bằng được với giá khoảng 19 tỷ đồng.

Ngoài ra, chồng An Dĩ Hiên còn nhiều lần tặng vợ trang phục, túi xách hàng hiệu giá đắt đỏ. Anh cũng thường xuyên sử dụng chuyên cơ riêng hộ tống vợ di chuyển giữa Đài Loan và Macau.

Bước ngoặt đau đớn của cuộc đời

Cuộc đời thuận lợi và giàu sang của An Dĩ Hiên từng là niềm mơ ước của nhiều người cho đến khi biến cố khủng khiếp bất ngờ ập đến với cô. Đó là khi An Dĩ Hiên phải nhận tin chồng vướng vòng lao lý do dính líu đến đường dây cờ bạc trái phép của ông trùm sòng bài Macau - Châu Trác Hoa.

Vào ngày 30/1, cảnh sát Macau thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm, trong đó có tỷ phú Trần Vinh Luyện - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tak Chun và dịch vụ sòng bạc Macau Legend Development Ltd.



Tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt vì dính líu đến đường dây cờ bạc và kinh doanh trái phép.

Theo báo cáo, Trần Vinh Luyện bị tình nghi phạm ít nhất 3 tội danh là kinh doanh đánh bạc trái phép trên các nền tảng trực tuyến, rửa tiền bất hợp pháp và không hợp tác điều tra. Với 3 tội này, đại gia người Đài Loan phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị buộc tội.

Theo Chinatimes, sau khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên suy sụp rất nhiều. Cô không ăn uống, tinh thần kiệt quệ và lo lắng. Trong đêm Giao thừa vừa qua, nữ diễn viên đau buồn và khóc lóc không ngừng. Cô thừa nhận, đây là cái Tết khó khăn nhất với mình kể từ khi lập gia đình.

Nàng "Triệu Mẫn" hiện đang rất suy sụp vì phải đối mặt với biến cố gia đình.

Để cứu chồng, An Dĩ Hiên cũng đang cố gắng nhờ vả các mối quan hệ. Nhưng vụ án này quá lớn và đặc biệt nghiêm trọng nên rất khó để giúp Trần Vinh Luyện thoát tội.



Có thể nói, từ một thiên kim tiểu thư, bà chủ giàu có, giờ đây An Dĩ Hiên đang phải đối mặt với những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. Hiện tại, nhiều bạn bè và người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho tình cảnh và sức khỏe của nữ diễn viên bởi cô rất suy sụp và còn mắc bệnh tim bẩm sinh.

