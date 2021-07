Dùng xe chuyên dụng đón thí sinh F2, thí sinh khu phong tỏa đến điểm thi bằng cổng riêng

Chiều 6/7, hơn 34 nghìn thí sinh tại tỉnh Nghệ An đã đến các điểm thi trên địa bàn để làm thủ tục trước khi bước vào 2 ngày thi chính thức 7,8/7 của kỳ thi THPT 2021.



Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi THPT năm 2021, tỉnh Nghệ An có 34.478 thí sinh đăng ký dự thi tại 68 điểm thi với 1.598 phòng thi (gồm 102 phòng chờ). Tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 5.558 người gồm giáo viên, công an, y tế, nhân viên phục vụ tham gia công tác coi thi, chấm thi và bảo vệ kỳ thi.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đến sáng 6/7, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Tỉnh này đã có 128 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở 10 huyện, thành phố, thị xã.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đến cuối ngày 5/7, toàn tỉnh có 78 thí sinh thuộc diện F2. Bởi vậy, công tác tổ chức thi tại các địa phương này được UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An đặc biệt quan tâm.

Trước cổng các điểm thi có nhiều bàn để kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang cho các thí sinh khi vào trong.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế, Sở GD&ĐT Nghệ An quyết định cho các thí sinh F2 thi cùng đợt 1 với các thí sinh khác.

"Số liệu về các trường hợp F1, F2 sẽ có biến động theo từng ngày tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được hướng dẫn cụ thể đến từng điểm thi, Sở cũng lưu ý các điểm thi phải cập nhật, rà soát thí sinh F2 hằng ngày", ông Hoàn thông tin.

Để đảm bảo an toàn, các thí sinh F2 sẽ được bố trí phòng làm thủ tục dự thi riêng, phòng thi riêng và phòng chờ riêng. Số lượng thí sinh không quá 12 người/phòng. Phòng thi cho thí sinh F2 sẽ sử dụng đề thi dự phòng. Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gần 80 thí sinh thuộc diện F2 đã được các địa phương bố trí 19 phòng thi riêng.

Các thí sinh đều đeo khẩu trang khi đến các điểm thi làm thủ tục.

Trường hợp trong những ngày diễn ra kỳ thi nếu có thêm thí sinh F2 thì tạo điều kiện cho thí sinh được test nhanh Covid-19. Nếu kết quả âm tính thì những thí sinh này sẽ tiếp tục được dự thi.

Trường hợp có thí sinh trong khu vực phong tỏa mới, sẽ tạo điều kiện cho thí sinh được test nhanh Covid-19. Nếu kết quả âm tính thì bố trí phương tiện chuyên dụng chở thí sinh đến thẳng điểm thi. Trưởng điểm thi bố trí cho những thí sinh này thi tại phòng thi dự phòng như những thí sinh F2.

2 chiếc xe khách được điều động chở thí sinh đến làm thủ tục tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng.

Các thí sinh lên xe để đi làm thủ tục chiều 6/7

"Qua kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào chiều 5/7, một số trường đã có sự chuẩn bị rất tốt cho thí sinh là F2 dự thi.

Đơn cử như THPT Quỳnh Lưu 3 (huyện Quỳnh Lưu) bố trí 2 ô tô riêng để đưa đón thí sinh thuộc diện F2, thí sinh trong các khu phong tỏa đến điểm thi. Các thí sinh này được đưa vào điểm thi bằng cổng riêng", ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin.

Các giáo viên, giám thi, cán bộ được test nhanh vào chiều 5/7.

Để đảm bảo an toàn, những thí sinh thuộc trường hợp F2 dự thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngành giáo dục Nghệ An quyết định hỗ trợ mỗi thí sinh 100 nghìn đồng chi phí xét nghiệm.

Riêng các thí sinh ở các huyện, thị (học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh) được khuyến khích lấy mẫu xét nghiệm trước ngày 6/7 và ở lại trong thành phố suốt thời gian diễn ra thi, tránh di chuyển nhiều qua chốt kiểm dịch.

Có gần 2000 giám thị, cán bộ phục vụ thi buộc phải test nhanh trước ngày diễn ra thi.

Trrước đó trong ngày 5/7, cơ quan chức năng và các điểm thi cũng đã tổ chức test nhanh cho các giám thi, cán bộ coi thi kỳ thi THPT 2021.

"Gần 2000 cán bộ, giám thị, người làm nhiệm vụ trong vùng dịch và vùng ngoài vào vùng dịch thì phải test nhanh có kết quả âm tính trước ngày 6/7. Hiện công tác này đã được hoàn tất", Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An nói.