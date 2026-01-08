Dùng tàu dầu làm mồi nhử, Mỹ tiếp tục săn tàu ngầm Nga?

Giới chức Mỹ hôm 07/01 đã chính thức xác nhận việc bắt giữ tàu chở dầu Marinera (Bella 1) của Nga ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, theo lệnh của một tòa án liên bang Hoa Kỳ vì con tàu này đã vi phạm chế độ trừng phạt, liên quan đến lệnh “phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela”.

Bộ Chỉ huy Châu Âu của Quân đội Hoa Kỳ cho biết, chiến dịch này có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, phối hợp cùng Lầu Năm Góc.

Hiện tại, tàu Marinera đã đổi hướng di chuyển và được cho là đang bị các lực lượng Mỹ áp tải hướng về phía Scotland.

Trước đó, đã có thông tin cho biết Mỹ bắt đầu tiến hành tịch thu tàu chở dầu Marinera (trước đó mang tên Bella 1) có liên quan đến Venezuela sau 2 tuần truy đuổi trên Đại Tây Dương.

Chiến dịch này được thực hiện bởi Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ và Quân đội Hoa Kỳ.

Giới truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cho biết, ít nhất tám máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III và năm máy bay trực thăng HH-60W Black Hawk của Mỹ đã đến căn cứ không quân Fairford (RAF Fairford base) của Anh, ở vùng Gloucestershire.

Hai máy bay vận tải AC-130 có khả năng tấn công cũng được ghi nhận khi chúng hạ cánh xuống Căn cứ Mildenhall vào ngày 04/01.

Các chuyên gia lưu ý rằng, những máy bay này đã được sử dụng để vận chuyển lực lượng đặc nhiệm tới vùng biển nước Anh, khu vực tàu Marinera đang hành trình, sau đó đổ bộ lên tàu chở dầu của Nga.

Không chỉ bắt giữ chiếc tàu dầu của Nga, nguồn tin từ truyền thông phương Tây còn tiết lộ rằng, Mỹ đã tiếp tục tung lực lượng phương tiện trinh sát săn ngầm đến vùng biển này để truy lùng tung tích một chiếc tàu ngầm của Nga, bị nghi ngờ là đang ở trong cùng biển này để giải cứu chiếc tàu dầu.

Vào thời điểm diễn ra vụ bắt giữ, một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135T Stratotanker, một máy bay trinh sát chống ngầm P-8A Poseidon của Không quân Mỹ và một máy bay Poseidon MRA1 của Anh cũng hiện diện trong khu vực, cùng với một số máy bay khác của Mỹ, bao gồm cả máy bay trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo Pilatus U-28A Draco.

Còn tờ Financial Times chỉ ra, Mỹ và các đồng minh đang tiến hành các chuyến bay trinh sát gần như liên tục quanh tàu chở dầu Marinera trong quá trình áp tải nó về Scotland.

Điều này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, trước đó, Hải quân Nga đã điều một tàu ngầm và một số tàu khác tới Bắc Đại Tây Dương, với ý định hộ tống con tàu này vào lãnh hải của mình.

Cũng cần lưu ý rằng, liên tục trong 24 giờ qua, một số chuyến bay từ các căn cứ của Mỹ ở Iceland, cũng như máy bay RC-135W Rivet Joint và P-8 Poseidon của Không quân Anh (RAF), có khả năng trinh sát phát hiện tàu ngầm, đã được ghi nhận bay phía trên tàu chở dầu này.

Bài báo của Financial Times nhấn mạnh, nếu sự hiện diện của tàu ngầm Nga được xác nhận, điều đó sẽ làm tăng mức độ căng thẳng trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng không nêu rõ việc nếu phát hiện được tàu ngầm Nga, lực lượng NATO sẽ hành động như thế nào.