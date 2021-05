Dùng nguyên liệu chủ yếu là sữa bột, Vinamilk đứng trước nguy cơ bị "bóp nghẹt" lợi nhuận khi giá bột sữa tăng

Cuối tháng 1, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. Bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc Vinamilk cho biết năm 2021 còn nhiều khó khăn nên công ty chỉ đặt một kế hoạch thận trọng khi chưa biết tình hình tương lai thế nào.

Việc "bò sữa" Việt Nam thiếu động lực tăng trưởng nằm trong xu hướng tiêu dùng sữa trên toàn cầu đi xuống. Trong khi đó, giá sữa bột - nguyên liệu chiếm hơn 50% đầu vào của Vinamilk lại đang tăng giá.

Vinamilk đang là công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam ở ngành hàng sữa nước

Báo cáo của CTCK VNDIRECT cho biết, theo tổ chức Lương thực Quốc tế (FAO), chỉ số giá lương thực toàn cầu tăng 2,1% trong tháng 3/2021 và ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2014. Xu hướng giá này dự kiến sẽ tiếp tục tăng do triển vọng mùa vụ năm 2021 bị ảnh hưởng do thời tiết bất lợi và sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng tại Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu về lương thực tăng cao.

Các doanh nghiệp dầu thực vật, sản xuất sữa, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi được cảnh báo sẽ "ngấm đòn" trong cơn bão giá lương thực toàn cầu. Tính riêng với ngành sữa, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) được đánh giá tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực do khá nhạy cảm với biến động giá sữa bột.

Cụ thể, theo VNDIRECT, gần 70% nguyên liệu sữa của Vinamilk được nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương. Do đó, biên lợi nhuận gộp của công ty sẽ bị giảm do giá sữa bột toàn cầu tăng.

Đợt tăng giá này sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí nguyên liệu của Vinamilk trong nửa cuối năm 2021 do công ty đã chốt giá sữa bột (gần như không đổi so với cùng kỳ) cho hoạt động sản xuất đến tháng 6/2021 vào cuối năm 2020.



Giá sữa nguyên liệu của Vinamilk đã tăng từ 14-25% so với cùng kỳ, giá đường cũng tăng mạnh do nguồn cung thấp ở Thái Lan và Brazil. Ngoài ra, giá dầu phục hồi mạnh và thiếu hụt container có thể làm gia tăng chi phí vận chuyển.



Nguyên nhân giá sữa bột tăng là do được hỗ trợ bởi nhu cầu nhập khẩu từ châu Á tăng cao, đặc biệt là Trung Quốc, do lo ngại về những thách thức nguồn cung yếu trong bối cảnh sản lượng sữa giảm theo mùa ở châu Đại Dương và khan hiếm container vận chuyển ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm 2021, Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu trên 62.000 tỷ đồng, tăng 4.1% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đi ngang, xấp xỉ 11.200 tỷ đồng.

Giá sữa bột nguyên kem trong 1 năm trở lại đây.

Trong báo cáo cuối tháng 3 của Công ty chứng khoán VCBS, các chuyên gia cũng cho biết, giá sữa nguyên liệu tăng cao trong khi chi phí sữa nguyên liệu chiếm khoảng 55% giá thành của sản phẩm và 60% là được nhập khẩu từ nước ngoài. Sữa bột nhập khẩu là nguyên liệu chủ yếu trong sữa nước và sữa đặc của Vinamilk, do đó, biên lợi nhuận gộp của Vinamilk chịu rủi ro biến động của giá sữa nguyên liệu là chủ yếu.

Theo dự báo của Robabank, năm 2021 sản lượng sữa tăng trưởng 1,1% ở 7 vùng sản xuất sữa lớn nhất thế giới, giảm so với mức tăng trưởng của năm 2020 là 1,6%. Trong đại dịch Covid 19, nguồn cung ảnh hưởng nhiều hơn so với nhu cầu. Bên cạnh đó giá đường cũng đang trong xu hướng tăng cao so với năm ngoái.

Tuy nhiên, Vinamilk sở hữu 65% công ty Đường Việt Nam và hầu như tự chủ được nguyên liệu đường nên sẽ không chịu nhiều tác động từ giá đường.

Các chuyên gia cũng đánh giá, Vinamilk thường đảm bảo nguyên vật liệu trong 3 tháng sản xuất và chốt giá nguyên liệu nhập khẩu trước khoảng 3-6 tháng. Do đó, ảnh hưởng của đà tăng giá nguyên liệu gần đây tạm thời chưa ảnh hưởng nhiều lên kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, Vinamilk vẫn đang xem xét việc tăng giá bán sản phẩm tùy vào tác độ nhạy cảm về giá của người tiêu dùng.

"Sữa là mặt hàng thiết yếu, vì vậy chúng tôi cho rằng đối với các sản phẩm thuộc nhóm trung bình Vinamilk sẽ duy trì mức giá bán, và giành mức tăng cho các sản phẩm thuộc nhóm cao cấp" – các chuyên gia phân tích.

Giá cổ phiếu VNM đã tuột dốc suốt trong nửa năm nay và giảm 24% tính từ đầu năm. Từng là doanh nghiệp có vốn hóa cao nhất nhì thị trường, hiện tại, vốn hóa Vinamilk đã đứng sau Hòa Phát.

Hiện tại, Vinamilk vẫn là công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam ở ngành hàng sữa nước, sữa bột trẻ em, sữa chua uống, sữa đặc có đường (từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021)..