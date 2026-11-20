Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khu du lịch Đại Nam triển khai chương trình tri ân dành riêng cho đội ngũ giáo viên.

Theo thông báo trên fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao, từ ngày 20/11 đến hết ngày 24/11, các thầy cô giáo đến tham quan khu du lịch sẽ được miễn phí vé vào cổng, vé biển, vườn thú và xe lửa.

Chương trình được Đại Nam công bố trên fanpage chính thức trong ngày 20/11. Theo đó, giáo viên có thể trải nghiệm miễn phí 4 dịch vụ gồm vé vào cổng, khu biển nhân tạo, vườn thú và xe lửa trong thời gian diễn ra ưu đãi.

Đây là hoạt động tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo thêm cơ hội để các thầy cô thư giãn, vui chơi và tham quan sau những giờ giảng dạy.

Khu du lịch Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, tọa lạc tại số 1765A Đại lộ Bình Dương, phường Phú An, TP.HCM (khu vực Bình Dương trước đây). Đây là một trong những quần thể du lịch văn hóa, tâm linh và giải trí có quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Theo thông tin từ Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch Việt Nam, khu du lịch có tổng diện tích khoảng 476 ha, được xây dựng với định hướng kết hợp các công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh cùng những hạng mục vui chơi, giải trí.

Một trong những công trình nổi bật tại đây là Đền thờ Đại Nam, còn gọi là Kim Điện. Công trình được khởi công ngày 11/4/2003, khánh thành ngày 2/9/2005, có tổng diện tích xây dựng khoảng 5.000 m². Đây là điểm nhấn trong quần thể kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Bên cạnh khu tâm linh, Đại Nam còn có biển nhân tạo với không gian vui chơi dưới nước, vườn bách thú, trường đua và nhiều khu trò chơi giải trí. Vườn bách thú là nơi tham quan dành cho du khách muốn tìm hiểu thế giới động vật, trong khi trường đua Đại Nam từng tổ chức các hoạt động đua ngựa, đua chó và đua mô tô.

Ngoài ra, khu du lịch còn phát triển các hoạt động trải nghiệm tại nông trại Càng Cua như chèo xuồng, bơi thúng, bắt cá, câu cá, làm gốm và tham quan vườn rau. Sự kết hợp giữa các loại hình tham quan giúp Đại Nam trở thành điểm đến phù hợp với nhiều nhóm khách, từ gia đình có trẻ nhỏ đến các đoàn tham quan, dã ngoại.