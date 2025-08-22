Dùng 'khổ nhục kế' đổi kết quả ADN để gán con vào cửa nhà giàu

Gia đình ông Đạt (60 tuổi, trú tại Hải Phòng) nổi tiếng trong giới kinh doanh ô tô, sở hữu khối tài sản lớn và chỉ có một con trai tên Nam (30 tuổi). Sinh ra trong nhung lụa, Nam từ nhỏ được cưng chiều, không phải lao động vất vả, dành phần lớn thời gian cho những cuộc vui của giới nhà giàu.

Cũng chính vì xuất thân “trâm anh thế phiệt”, Nam trở thành tâm điểm chú ý của nhiều thiếu nữ, trong đó có Diễm (25 tuổi) - cô gái từng bỏ học giữa chừng sau lớp 9 lên thành phố làm phục vụ nhà hàng. Diễm quen biết Nam khi anh thường xuyên đến nhà hàng ăn nhậu, tiêu xài thoáng tay. Nhận thấy “mỏ vàng”, cô chủ động tiếp cận và nhanh chóng nảy sinh quan hệ thân mật.

Trong thời gian qua lại với Nam, Diễm vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác tên Hùng. Sau khi phát hiện mình mang thai với Hùng, Diễm lập kế hoạch để Nam nhận con, với hy vọng đứa trẻ được sống trong điều kiện đủ đầy sau này.

Xét nghiệm ADN huyết thống hiện nay có độ chính xác gần như tuyệt đối, được thực hiện phổ biến tại nhiều quốc gia. (Ảnh minh hoạ)

Khi đứa bé tròn 1 tuổi, Diễm bế con đến nhà ông Đạt và khẳng định đó là con của Nam. Nam cũng thừa nhận từng có quan hệ với cô nên không phủ nhận khả năng làm cha. Tuy nhiên, ông Đạt nghi ngờ vì ngoại hình đứa trẻ không có nét nào giống con trai mình, nên lặng lẽ lấy mẫu tóc của Nam và đứa bé để xét nghiệm ADN tại một trung tâm ở Hà Nội.

Biết chuyện, Diễm hoảng sợ, nghĩ cách can thiệp kết quả. Cô liên hệ với bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Hà Nội), giả vờ là người bị câm điếc, nhắn tin nhờ bà làm sai kết quả để xác nhận đứa trẻ là con ruột của Nam.

"Nhờ cô làm sai kết quả xét nghiệm để hai người họ trở thành cha con. Cháu bị câm điếc không đủ điều kiện nuôi đứa trẻ", nội dung tin nhắn Diễm gửi.

Ngay sau đó, bà Nga trả lời dứt khoát: "Tôi rất thông cảm nhưng phải làm đúng, không thể thay đổi sự thật”.

Ngày hôm sau, một người phụ nữ trùm kín mặt đến trung tâm, giả vờ bị câm, viết lời nhắn cầu xin được giúp đỡ, thậm chí nói mình mắc ung thư, sắp qua đời. Dù vậy, bà Nga vẫn giữ vững nguyên tắc làm việc, từ chối thỏa hiệp.

Chiều cùng ngày, bà Nga bất ngờ nhận được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản, không có tên người gửi hay nội dung ghi chú. Nghi ngờ đây là tiền “lót tay”, bà Nga lập tức nhờ ngân hàng truy thông tin và hoàn tiền lại.

Một tuần sau, gia đình ông Đạt nhận kết quả: Đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với Nam. Trung tâm cũng xác định người phụ nữ giả câm điếc chính là người từng liên lạc trước đó nhằm can thiệp kết quả xét nghiệm.

Theo chuyên gia, xét nghiệm ADN huyết thống hiện nay có độ chính xác gần như tuyệt đối, được thực hiện phổ biến tại nhiều quốc gia. Chỉ cần cung cấp mẫu đạt chuẩn như máu, tóc có chân, móng tay..., kết quả sẽ phản ánh chính xác mối quan hệ huyết thống giữa hai người.



