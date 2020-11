Đừng đùa với xơ gan: Ngoài rượu, còn 5 "thủ phạm" gây tổn thương gan không hồi phục

Xơ gan là tình trạng các tế bào gan bị tổn thương trong thời gian dài, các mô sẹo sẽ dần thay thế các mô khỏe mạnh. Cuối cùng, việc này ngăn lưu thông máu và khiến chức năng gan bị cản trở.

Gan sẽ không thể lọc độc tố và giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng và thuốc. Gan cũng sẽ không tạo ra protein và các chất khác đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Về lâu dài, xơ gan có thể làm gan ngừng hoạt động.



Triệu chứng của xơ gan

Ban đầu, bạn có thể không nhận thấy vấn đề gì. Khi xơ gan trở nên tồi tệ hơn, bạn có thể bắt đầu mệt mỏi hơn và ít đói hơn. Da có thể ngứa, vàng hơn và dễ bầm tím hơn. Nước tiểu có thể sẫm màu hơn, bụng và chân có thể sưng. Một số người buồn nôn và đãng trí hơn.

Nguyên nhân gây xơ gan

Nghiện rượu

Uống quá nhiều rượu bia có thể làm cho gan giữ nhiều chất béo hơn, không kịp thời đào thải chất độc. Điều này có thể dẫn đến xơ gan. Lượng rượu gây tổn thương gan ở mỗi người là khác nhau. Vì vậy, đừng nghĩ rằng người khác rượu nặng không bị xơ gan nên bạn cũng không mắc bệnh.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Trong căn bệnh này, gan bị nhiễm mỡ nhưng không phải do rượu. Nguy cơ mắc bệnh này tăng nếu bạn thừa cân hoặc mắc bệnh tiểu đường, có cholesterol cao hoặc huyết áp cao. Khi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bắt đầu làm tổn thương gan, bạn có thể nhận thấy các triệu chứng như sụt cân, mệt mỏi, suy nhược, nổi gân hoặc ngứa da.

Viêm gan C

Nếu bạn mắc viêm gan C từ 6 tháng trở lên, căn bệnh này sẽ được gọi là "mãn tính" và có thể dẫn đến xơ gan.

Virus viêm gan C là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh viêm gan mãn tính. Viêm gan C thường lây lan khi người sử dụng ma túy bất hợp pháp dùng chung kim tiêm, nhưng bạn cũng có thể nhiễm bệnh sau khi quan hệ tình dục không an toàn với người bệnh.

Vấn đề về ống mật

Các ống mật thông thường dẫn mật từ gan đến túi mật. Một số căn bệnh có thể thu hẹp hoặc làm tắc nghẽn các ống mật, có thể làm viêm và tổn thương gan. Cách điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân, nhưng bác sĩ thường có thể làm sạch ống mật bằng thuốc hoặc thủ thuật nhỏ.

Thuốc

Các loại thuốc như methotrexate trị viêm khớp và isoniazid trị lao có thể làm tổn thương gan và dẫn đến xơ gan. Một số loại thuốc kháng sinh, statin trị cholesterol cao và acetaminophen cũng có thể gây hại cho gan. Hãy nói chuyện với bác sĩ về tất cả các loại thuốc bạn đang dùng và liệu loại thuốc mới có khiến bạn mệt mỏi, buồn nôn, ngứa.

Cục máu đông, di truyền…

Bất kỳ tình trạng nào gây mô sẹo cho gan đều có thể gây xơ gan. Các cục máu đông có thể ngăn chặn dòng chảy của máu đến gan hoặc bên trong gan, gây viêm gan. Gen của bạn có thể khiến gan khó chuyển hóa một số chất dinh dưỡng như sắt hoặc đồng. Hoặc bạn có thể thừa hưởng các bệnh di truyền tạo thêm mỡ hoặc sẹo cho gan mà không có lý do rõ ràng.



Chẩn đoán xơ gan

Xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang hoặc MRI, có thể giúp chẩn đoán xơ gan. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể cắt bỏ một phần nhỏ của gan để xem dưới kính hiển vi, một thủ thuật được gọi là sinh thiết.

Điều trị xơ gan

Không có phương thức chữa mô sẹo trên gan, nhưng bác sĩ đôi khi có thể ngăn chặn hoặc làm chậm tiến triển của xơ gan bằng cách điều trị nguyên nhân gây xơ gan. Nếu bạn là người nghiện rượu, hãy tìm hiểu cách cai nghiện. Giảm cân có thể giúp ích cho gan nhiễm mỡ. Thuốc có thể điều trị viêm nhiễm, các vấn đề về ống mật hoặc rối loạn tự miễn dịch.

(Nguồn: Web MD)