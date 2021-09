Đụng độ hung thần khổng lồ dưới sông, thợ lặn quyết tâm quay phim tận mặt khiến ai cũng lắc đầu lè lưỡi

Trong những bộ phim viễn tưởng, chúng ta thường được thấy những phiên bản khổng lồ của những loài vật nhỏ bé như trăn, rắn hay côn trùng, khiến người xem phải sợ hãi. Những tưởng điều này chỉ có ở trong phim, nhưng mới đây, một nhóm các thợ lặn tại Brazil đã có cơ hội được chứng kiến một trong những sinh vật đáng sợ ấy ở ngoài đời thực.

Bartolomeo Bove và bạn mình là Juca Ygarape, hai thợ lặn lâu năm, đã đụng độ một sinh vật khổng lồ khi đang lặn ở khu vực sông Formoso, Brazil. Khi đưa camera lại gần, họ hoảng hốt khi phát hiện ra đó là một con trăn xanh Nam Mỹ khổng lồ dài đến 7m.

Con trăn khổng lồ dài tới 7m.

Đáng sợ hơn nữa, con trăn bắt đầu trườn lại gần hai người họ cho đến khi dí sát vào chiếc camera mà Bove mang theo, sau đó thậm chí còn thè lưỡi ra hù dọa. May mắn thay, sau đó con vật đã bỏ đi mất.

Tuy nhiên, không muốn dừng lại ở đó, Bove đã đánh liều… bơi theo chú trăn khổng lồ để ghi hình cận cảnh của con vật.

Bove dũng cảm bơi sát con vật để quay phim.

Bove bơi gần con trăn đến mức, người xem video nín thở không biết khi nào con vật sẽ tấn công anh chàng.

Chụp selfie nào!

May thay, cho đến cuối video, Bove vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Hơn nữa, anh chàng còn quay lại được nhiều khoảnh khắc cận cảnh đáng giá. Bove giải thích rằng, qua video, anh muốn cho người xem thấy rằng loài trăn khổng lồ này thực ra hiền lành hơn nhiều so với định kiến "quái vật ăn thịt người" như trên phim.

Anh đã quay được cận cảnh con vật

"Như trong video, chú trăn bơi rất bình tĩnh và hiền lành, đôi khi nó còn thân thiện lại gần và liếm vào ống kính máy quay nữa. Việc lặn cùng chúng hoàn toàn là điều khả thi," Bove hào hứng cho biết.

Loài trăn xanh Nam Mỹ là giống trăn nặng nhất thế giới – chúng có thể nặng đến 227kg và dài đến 8,43m. Khi săn mồi, chúng sẽ quấn chặt thân mình quanh con mồi khiến nó chết ngạt, đồng thời cũng có thể nuốt được con vật có kích thước lớn hơn mình bằng cách mở rộng hàm.

Và Bove vẫn cả gan bơi cạnh con trăn này để ghi hình cơ đấy.