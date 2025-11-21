Dùng AI giả mạo clip người dân miền Trung khóc kêu cứu thương tâm trên nóc nhà: Quá phẫn nộ!

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài kèm theo cơn bão số 13 đã gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung. Mưa lũ gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Giữa lúc các lực lượng chức năng và cộng đồng đang ra sức tổ chức các hoạt động cứu trợ để bảo vệ người và tài sản cho người dân ở khu vực thiên tai, đồng thời cập nhật thông tin chính xác thì trên MXH lại xuất hiện hiện tượng gây phẫn nộ. Đó là nhiều tài khoản MXH lợi dụng tình hình nguy cấp, mất mát của người dân để làm video AI câu view, kiếm tương tác.

Tài khoản này đăng hàng chục video giả mạo cảnh người dân kêu khóc trên nóc nhà (Ảnh chụp màn hình)

Các đoạn video này đều có chung nội dung là người dân (chủ yếu là người lớn tuổi hoặc trẻ con) ngồi khóc và kêu cứu thương tâm trên nóc nhà, xung quanh là dòng nước lũ chảy cuồn cuộn bao vây. Nhiều clip trong số đó lọt xu hướng TikTok, thu về hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Điều đáng nói, phần lớn người xem không nhận ra đây là sản phẩm do AI tạo ra, mà tưởng là thật, dẫn đến hàng nghìn bình luận thương xót cho người dân miền Trung. Việc này không chỉ diễn ra ở 1 - 2 tài khoản mà tràn lan ở nhiều nơi, do nhiều người thực hiện và chia sẻ lại.

Phần lớn người xem clip đều tưởng những video này là thật (Ảnh chụp màn hình)

Trong thực tế, nếu quan sát kỹ các video giả mạo này đều có thể nhận ra các chi tiết bất thường như biểu cảm nhân vật thiếu tự nhiên, giọng nói khó nghe, giọng trẻ/ già hơn so với người, tay chân thừa/ thiếu ngón, khung hình bị méo hoặc lặp chuyển động,... Tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng của video do AI tạo ra.

Hơn nữa, vào ngày 20/10 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ra công điện khẩn về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó có nội dung “tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời”.

Tuy nhiên, nhiều người nếu chỉ xem thoáng qua, hoặc không phải là người quá rành về công nghệ, xem qua các hình ảnh, đoạn cắt đăng tải lên mạng xã hội thì việc nhầm lẫn là điều không khó hiểu.

Đây đều là hình ảnh giả mạo

Hiện tại, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc ở phần bình luận ở phía dưới các clip giả mạo này. Netizen cũng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, vì hành vi này không chỉ lừa dối, đánh vào tâm lý người xem mà còn bị lợi dụng để gây kích động, làm ảnh hưởng đến nỗ lực cứu trợ của các lực lượng,...

Chính vì vậy, nhiều người cũng cho rằng cần giữ sự tỉnh táo và chủ động trang bị kiến thức khi sử dụng MXH để nhận diện nội dung do AI tạo ra. Song song đó, cộng đồng mạng cũng đang lan truyền các vụ việc điển hình để cảnh báo bạn bè, người thân và kêu gọi nền tảng thắt chặt kiểm duyệt nội dung deepfake.