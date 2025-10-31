Đức sắp có ‘tia tử thần’ trên tàu chiến

Rheinmetall và MBDA đã bàn giao một bản mẫu vũ khí laze công suất cao cho quân đội Đức, đánh dấu bước tiến hướng tới triển khai hệ thống năng lượng định hướng phục vụ hải quân năm 2029.

Hệ thống laze đặt trong container mới được chuyển tới Trung tâm Năng lực Laze tại Trung tâm Kỹ thuật Vũ khí và Đạn dược (WTD 91) ở Meppen, theo thông báo của Rheinmetall.

Trước đó, bản mẫu trải qua giai đoạn thử nghiệm kéo dài một năm trên tàu khu trục lớp Sachsen của Hải quân Đức.

Đợt bàn giao diễn ra sau khi bản mẫu hoàn tất hơn 100 lần bắn thử dưới điều kiện hải hành thực tế, chứng minh khả năng theo dõi và tiêu diệt các máy bay không người lái và những mục tiêu di chuyển nhanh khác.

Rheinmetall mô tả một bước tiến “lần đầu tiên ở châu Âu”: hệ thống đã bắn trúng mục tiêu “giữa nền trời xanh trống trải”, tức là không dựa vào địa hình làm nền cho chùm tia laze.

Các thử nghiệm xác nhận khả năng theo dõi mục tiêu, độ chính xác và tốc độ phản ứng của vũ khí khi đối phó UAV — một trong những thách thức cấp bách trong chiến tranh hiện đại, theo hai nhà thầu.

Hải quân Đức đã thử nghiệm một nguyên mẫu vũ khí laze do Rheinmetall và MBDA phát triển trên tàu khu trục Sachsen. (Nguồn: Rheinmetall)

MBDA và Rheinmetall cho biết vũ khí laze trên được thiết kế bổ sung cho pháo thông thường và tên lửa dẫn đường, đặc biệt hữu dụng trong phòng thủ trước UAV, bầy UAV, tàu cao tốc và có thể là tên lửa dẫn đường tầm gần.

Rheinmetall nhận định các phiên bản tương lai có thể mở rộng quy mô để đối phó tên lửa siêu thanh, rocket và thậm chí đạn cối, đạn pháo.

Hiện hệ thống này vận hành ở khoảng 20 kilô-watt (kW), phù hợp để trung hòa UAV nhỏ và mục tiêu bề mặt nhẹ. Tuy nhiên, kiến trúc hệ thống được thiết kế để mở rộng công suất, với các phiên bản tương lai kỳ vọng vượt 100 kW nhằm đối phó các mối đe dọa lớn hơn.

Hệ thống sẽ tiếp tục được thử nghiệm phòng thủ UAV trên bộ tại WTD 91 — một trong những bãi thử có trang bị đầy đủ lớn nhất Tây Âu.

Nếu các thử nghiệm tiếp tục đáp ứng yêu cầu của quân đội Đức, các quyết định mua sắm có thể được đưa ra trong vài năm tới, đưa Đức vào nhóm quốc gia sở hữu vũ khí laze hải quân tương đối ít ỏi, cùng với Hoa Kỳ và Israel.