Đức công bố thời điểm "cai" dầu mỏ, than đá của Nga: Vậy còn khí đốt thì sao?

Đài RT (Nga) đưa tin, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck mới đây cho biết nước này dự kiến sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng, cụ thể là than đá và dầu mỏ, của Nga vào cuối năm nay.

Theo đó, trả lời phỏng vấn với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, Phó Thủ tướng Habeck cho biết Berlin dự kiến sẽ "độc lập" về than đá với Nga vào mua thu năm nay, và phấn đấu từ bỏ gần triệt để sự phụ thuộc vào dầu thô Nga vào cuối năm.

Phó Thủ tướng Habeck cũng kiêm nhiệm chức Bộ trưởng kinh tế và khí hậu của nước này. Tuyên bố trên được ông Habeck đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine đang kéo theo cuộc khủng hoảng trên thị trường năng lượng thế giới.



"Chúng tôi đang làm việc hàng ngày - thực sự là hàng ngày - và có khi là cả hàng đêm, để nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, than và khí đốt của Nga", Phó Thủ tướng Đức cho biết.



"Hàng ngày, và thậm chí là hàng giờ, chúng tôi đang dần nói lời tạm biệt với hàng nhập khẩu Nga", ông Habeck nói.

Dầu mỏ của Nga chiếm khoảng 35% lượng dầu nhập khẩu ở Đức, còn than đá Nga chiếm đến gần 50% trong số lượng than đá nước này nhập khẩu, RT trích dẫn dữ liệu mới nhất do Bộ Kinh tế Đức công bố.

"Nếu chúng tôi thành công, thì đến mùa thu, chúng tôi sẽ chấm dứt phụ thuộc vào than đá của Nga, và đến cuối năm thì chúng tôi sẽ gần như chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga", theo Phó Thủ tướng Habeck. Tuy nhiên, ông này cho biết việc chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt sẽ khó khăn, áp lực hơn do Đức không có kho trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) riêng./.

https://soha.vn/duc-cong-bo-thoi-diem-cai-dau-mo-than-da-cua-nga-vay-con-khi-dot-thi-sao-20220313165239007.htm