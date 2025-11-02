Đua vô địch V.League: CLB Hà Nội, Nam Định tung cờ trắng?

Thép Xanh Nam Định đang tụt lại trong cuộc đua vô địch mùa giải 2025-2026

Phép màu chưa đến với Hà Nội

HLV Harry Kewell có lẽ đã bắt đầu “ngấm” sự khốc liệt ở V.League khi đã thua 2/3 trận với CLB Hà Nội. Đáng nói, thất bại 1-2 trước Hà Tĩnh ở vòng đấu này lại là trận thua đầu tiên của CLB Hà Nội trước đội bóng miền trung. Trong 11 lần gặp nhau trước đây, CLB Hà Nội thắng 4 và hoà 7.

Tung ra đội hình gần như mạnh nhất, đội bóng của bầu Hiển chiếm thế trận trước đối thủ trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, Hà Tĩnh vươn lên dẫn bàn nhờ công tuyển thủ U23 Việt Nam Viktor Lê. Bàn gỡ hoà của Văn Quyết trong hiệp 2 không đủ giúp CLB Hà Nội có điểm ra về bởi đến phút 69, Viktor Lê tiếp tục ghi dấu ấn với pha đánh đầu đem lại bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

CLB Hà Nội vẫn trầy trật dưới thời HLV Harry Kewell (ảnh Xuân Thuỷ)

Thất bại trước Hà Tĩnh khiến CLB Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 10 điểm. Vấn đề không chỉ ở điểm số bởi qua 3 trận, lối chơi của họ chưa có nhiều sự cải thiện. Cả 3 trận dưới thời HLV Harry Kewell, CLB Hà Nội đều khá chật vật để ghi bàn. Rõ ràng, nhà cầm quân người Úc cần nhiều thời gian hơn để đem lại sự thay đổi.

Nếu không dừng được đà sa sút, mục tiêu vô địch của CLB Hà Nội sẽ trở nên xa vời và thậm chí chiếc ghế của HLV Kewell cũng khó được đảm bảo. Hà Nội 5 năm qua đã cho thấy họ khá kém kiên nhẫn với các thất bại của đội bóng.

Nam Định- nạn nhân của tham vọng?

Trên sân Pleiku, HAGL đã có trận đấu khiến các CĐV phải ngạc nhiên. Trong bối cảnh đang trầy trật ở cuộc đua trụ hạng, HAGL bỗng nhiên chơi đầy nỗ lực khi đối đầu nhà đương kim vô địch.

Dù phong độ sa sút thời gian qua, hầu hết giới chuyên môn vẫn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Nam Định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đội bóng thành nam vẫn thiếu sức mạnh ở khả năng tấn công, đồng thời hàng thủ tiếp tục chơi lỏng lẻo và dễ vỡ.

Trong 7 trận trước đó, HAGL chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Nhưng hôm qua, họ đã phá lưới Nam Định tới 2 lần, buộc đội đương kim vô địch phải chia điểm khi rời sân. Kết quả chưa đủ giúp HAGL thoát khỏi vị trí đáy bảng nhưng đủ giúp các cầu thủ trẻ của bầu Đức thêm động lực cho cuộc đua đường dài.

Nam Định khó lòng bảo vệ được ngôi vô địch V.League khi dàn sức nhiều đấu trường

Nam Định trong khi đó rơi xuống vị trí thứ 8 với chỉ 9 điểm, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ngày một xa. Dù tăng cường lực lượng ngoại binh mạnh nhưng việc căng sức nhiều đấu trường đang ảnh hưởng đáng kể tới phong độ của Nam Định. Việc thay HLV Vũ Hồng Việt rõ ràng chỉ là giải pháp tạm thời, trong khi Nam Định cần những điều chỉnh mang tính hệ thống.

Với việc cả CLB Hà Nội và Nam Định đều sớm bị tụt lại phía sau, cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26 đang dần chỉ còn là cuộc đua giữa Ninh Bình, Công an Hà Nội với Thể Công Viettel.

