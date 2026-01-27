Đưa ra xét xử "tổng tài" chỉ đạo đánh chủ quán cà phê

Chiều 27-1, TAND khu vực 3 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại thôn Đông Lai, xã Ô Diên, TP Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 - Bộ luật Hình sự.



Nguyễn Văn Thiên (bìa trái)) và Nguyễn Long Vũ tại toà

Tuy nhiên, tại phiên tòa chiều 27-1, do nhân chứng vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 30-1 tới.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-9-2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ng.M.Đ. (SN 1997, chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh nạn nhân.

Ngay sau đó, Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà, bị thương tích.

Nguyễn Văn Thiên ra hiệu cho Long thôi đánh nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Tại Cơ quan điều tra, anh Ng.M.Đ. khai do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán. Do đó, khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ. đã nhắc nhở nhiều lần nhưng bị cáo không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.