Đưa hàng nghìn quân tới Iraq, NATO tính giúp 2.500 lính Mỹ đảo ngược thế trận trước Iran?

Lính NATO sẽ "thế chân" quân Mỹ ở Iraq

Theo tờ The New York Times, hiện lực lượng Mỹ thuộc Liên minh chống khủng bố tại Iraq đã giảm xuống dưới 2.500 người và họ bàn giao đa phần căn cứ quân sự cho lực lượng chính phủ nước này và chỉ còn đóng quân tại 3 căn cứ.

Tuy nhiên vào ngày 18/2/2021, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc họp báo rằng lực lượng từ các nước NATO ở Iraq sẽ tăng gấp 8 lần từ 500 lên 4.000.

"Các hoạt động huấn luyện sẽ bao gồm nhiều tổ chức an ninh Iraq hơn, và (diễn ra tại) các khu vực bên ngoài Baghdad", ông Jens Stoltenberg lưu ý rằng việc tăng quân là "để hỗ trợ các lực lượng Iraq chống khủng bố và đảm bảo rằng IS không trở lại".



"Sự hiện diện của chúng tôi (NATO) là có điều kiện và quân số sẽ gia tăng dần. Nhiệm vụ của chúng tôi là theo yêu cầu của chính phủ Iraq. Nó được thực hiện với sự tôn trọng hoàn toàn đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng (Iraq) al-Kadhimi trong tuần này và đảm bảo với ông ấy rằng mọi thứ sẽ được thực hiện với sự tham vấn đầy đủ của các nhà chức trách Iraq".

Ông Jens Stoltenberg tại một căn cứ quân sự ở Iraq vào năm 2018 (Nguồn: Quân đội Mỹ).

Hiện vẫn chưa rõ tuyên bố của ông Stoltenberg sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 2.500 lính Mỹ còn tại Iraq, tuy nhiên nhiều khả năng 4.000 quân nói trên chỉ đến từ các thành viên khác của NATO.



Ông Stoltenberg cũng đề cập đến hoạt động của NATO tại Afghanistan, lực lượng này sẽ rút hoàn toàn khỏi quốc gia Trung Á vào ngày 1/5, theo một thỏa thuận đã ký với nhóm phiến quân Taliban vào năm 2020.



Mỹ và các đồng minh NATO đã xâm lược cả 2 quốc gia vào đầu những năm 2000 - Afghanistan vào năm 2001 và Iraq vào năm 2003 - trong một nỗ lực truy quét các nhóm khủng bố quốc tế.

Trong khi Mỹ vẫn ở lại Afghanistan từ đó tới nay, họ đã rời Iraq vào năm 2011 sau khi tiến hành một cuộc chiến chống nổi dậy mang tính hủy diệt và kéo dài nhiều năm, và chỉ quay trở lại vào năm 2014 trong bối cảnh nhóm khủng bố IS trỗi dậy và chiếm được 1/3 nước này.



Các huấn luyện viên thuộc Quân đội Canada cùng binh sĩ Iraq.

Chống IS hay Iran?

Một nỗ lực chung của một loạt các quốc gia và tổ chức bao gồm Iraq, Iran, Mỹ và một số thành viên NATO đã đẩy IS ra khỏi Iraq vào năm 2017.

Cái gọi là "Tiểu vương quốc" của nhóm khủng bố đã chấm dứt vào năm 2018 ở miền đông Syria khi tàn quân IS không thể kiểm soát được bất kỳ vùng đất nào nữa và trở thành một nhóm du kích.

Thực tế là IS đã bị tổn thất nghiêm trọng, bao gồm kẻ được cho là "phó tướng" và "thống đốc Iraq" của nhóm cũng như 250 tay súng bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ trong 6 tháng qua, theo The Washington Post.

Tuy nhiên, "những con sói đơn độc" của chúng vẫn có thể tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu ở cả Syria và Iraq, ví dụ như vụ đánh bom khu chợ ở Baghdad vào tháng 1/2021 khiến 32 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Sau hơn 5 năm, IS chỉ còn hoạt động ngầm ở Iraq.

Về phần lực lượng Mỹ thuộc Liên minh chống khủng bố ở Iraq, họ từ lâu đã nhận được thái độ thiếu thiện cảm từ đa phần người dân nước này.

Tuy nhiên chỉ sau vụ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ ám sát Tướng Iran Qasem Soleimani vào tháng 1/2020, Quốc hội Iraq mới thông qua một nghị quyết yêu cầu tất cả các lực lượng Mỹ rút khỏi nước này.

Để trả đũa vụ ám sát nói trên, Iran đã tiến hành đáp trả bằng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Ayn al-Asad ở miền trung Iraq. Cuộc tấn công đã làm hư hại căn cứ và khiến hàng trăm lính Mỹ bị thương, nhưng có người thiệt mạng.



Hôm 15/2, một cuộc tập kích sử dụng pháo phản lực nhằm vào một căn cứ quân sự được quân đội Mỹ sử dụng ở Erbil, miền bắc nước này đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, bao gồm một nhà thầu quân sự và một binh sĩ Mỹ.

Một nhóm dân quân tự xưng là "Saraya Awliya al-Dam" đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Washington đã đổ lỗi cho Iran và ở chiều ngược lại, Tehran đã phủ nhận cáo buộc.