Dù liên tục bị "bóc phốt" nhưng Bà Tân Vlog có thu nhập "khủng" cỡ nào?

Bà Tân Vlog là kênh Youtube chuyên thực hiện các món ăn "siêu to khổng lồ" như cốc sinh tố đu đủ khổng lồ, bánh trung thu siêu to khổng lồ, thau chè thập cẩm siêu to khổng lồ giải nhiệt mùa hè, bánh mỳ kẹp trứng đà điểu siêu to khổng lồ...



Dù được thành lập vào tháng 2/2018, nhưng phải đến tháng 5/2019 mới chính thức hoạt động. Và chỉ trong thời gian ngắn xuất hiện, kênh Youtube này đã nhanh chóng đạt nút bạc rồi đến nút vàng Youtube. Đây cũng là 1 trong số 3 kênh Youtube tăng lượt đăng kí nhanh nhất thế giới trong vòng 24h.

Kênh Youtube Bà Tân Vlog

Tuy nhiên, các món ăn của bà Tân thực hiện liên tục bị "bóc phốt" vì lỗi vệ sinh an toàn thực phẩm, bị phản ứng vì có hình thù nhạy cảm hay như ly trà sữa không khác gì xi măng... Mặc dù không còn "hot" như hồi đầu nhưng kênh Youtube Bà Tân Vlog vẫn có mức tăng trưởng mạnh.



Cụ thể, theo thống kê của Social Blade, trong 30 ngày qua, kênh Youtube Bà Tân Vlog có mức tăng trưởng view 35,7% (với 12,183 triệu view), tăng trưởng lượt đăng kí đạt 100% (với 20.000 subscribers). Tính đến thời điểm hiện tại, kênh Youtube của bà Tân có 4,16 triệu lượt đăng kí, tổng cộng 838,4 triệu view cho 322 video đã đăng tải.

Ước tính mỗi tháng bà Tân có thể kiếm từ 3.000 - 48.700 USD (khoảng 68 triệu - 1,1 tỷ đồng). Như vậy, trung bình mỗi năm bà có thể thu từ 36.500 - 584.800 USD (khoảng 837,6 triệu - 13,4 tỷ đồng).

Trong một bài chia sẻ trước đó, bà Tân cho biết để làm ra những clip đem lại nguồn thu nhập khổng lồ, bà Tân phải lấy từ số tiền từ việc làm nông, phụ hồ để thực hiện. Người phụ nữ này cũng cho hay, chi phí mua nguyên, vật liệu nhằm phục vụ cho các món ăn trong video của mình rơi vào khoảng vài trăm nghìn đồng mỗi lần.

Đồng thời, bà Tân cũng phủ nhận nhập khủng mà bà nhận được từ việc sản xuất video. "Kiếm được mấy tỉ một tháng thì bà Tân đã không phải mặc áo đểu, đi dép lê thế này. Người ta toàn ấp tiền vào người bà bằng lời thôi. Làm gì có nhiều tiền thật đâu. Ai cũng bảo bà này giàu lắm nhưng tiền làm YouTube cũng chỉ ngang công đi xách vữa thôi" - bà Tân cho hay.

Bà Tân và món "siêu to khổng lồ"