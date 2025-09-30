Dự Gala 20 năm của Olympia, cậu bé hồn nhiên nói "không thích chương trình": Biết danh tính, netizen lập tức nghĩ khác!

Suốt 25 năm qua, Đường Lên Đỉnh Olympia đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Có người theo dõi chương trình từ khi còn là học sinh, rồi đến lúc trưởng thành, lập gia đình, họ lại cùng con cái ngồi trước màn hình để hồi hộp theo dõi từng trận thi. Olympia không chỉ là một cuộc chơi kiến thức, mà còn là hành trình dài khẳng định sức trẻ, trí tuệ và khát vọng vươn lên của học sinh cả nước.

Năm 2020, trong cuộc thi tuần thứ 1 tháng 3 quý 3 của Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả bất ngờ chú ý đến một thí sinh đến từ Tây Ninh mang cái tên quen mà lạ - Phan Mạnh Tân. Dù chỉ về đích với 220 điểm và xếp thứ ba, cậu vẫn để lại dấu ấn nhờ câu chuyện đặc biệt phía sau cái tên.

Ít ai biết, Mạnh Tân được đặt tên theo Quán quân Olympia năm 2001 Phan Mạnh Tân. Và điều thú vị hơn, cậu không phải là người duy nhất trong gia đình mang một cái tên gắn với chương trình tri thức này, bởi bố mẹ cậu còn đặt cho em trai cậu cái tên cũng đầy ý nghĩa: Phan Nguyễn Thái Bảo.

Theo đó, cái tên Phan Nguyễn Thái Bảo được lấy cảm hứng từ tên của Á quân Olympia năm 2004 - Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Chính bản thân người cha Tây Ninh cũng không thể ngờ hai cái tên tài năng ấy đã vận vào cuộc đời hai cậu con trai của mình.

Người con trai đầu mang tên Quán quân năm thứ 2 Phan Mạnh Tân từng được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 6 năm 2020. Chàng trai cũng được đài truyền hình Tây Ninh phỏng vấn và trở thành nhân vật trong chương trình Gương Sáng Quanh Ta. Ngoài ra cậu từng giành loạt giải thưởng: Giải Ba cấp toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" lần thứ 3; Á quân 2 cuộc thi tuần Chinh Phục - Vietnam's Brainiest Kid năm 2017…. Đặc biệt suốt những năm trung học, cậu giỏi đều các môn và luôn đứng vị trí nhất lớp.

Còn cậu em Phan Nguyễn Thái Bảo từng là khán giả tham dự chương trình Gala 20 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia. Tại trường quay, khi được MC hỏi: "Em có thích xem Đường Lên Đỉnh Olympia không?", cậu bé hồn nhiên: "Dạ không ạ" khiến khán giả được phen cười to.

Thậm chí có người từng đồn đoán rằng cậu nhóc lém lỉnh này vốn không mấy hứng thú với chuyện học hành. Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, thành tích học tập của Thái Bảo chẳng hề kém cạnh so với anh trai Mạnh Tân.

Cụ thể, Thái Bảo từng đạt được nhiều thành tích ấn tượng về môn cờ vua trong phạm vi cả nước và quốc tế. Năm 2016, cậu bé giành 2 HCV cờ nhanh và cờ chớp tại giải cờ vua trẻ toàn quốc; năm học 2017 – 2018 đạt HCĐ giải cờ vua trẻ toàn quốc. Ngoài ra cậu còn giành 2 HCV đồng đội U8, 2 HCB cá nhân U8 tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng tại Philippines; 2 HCV vòng mùa đông và vòng mùa xuân cuộc thi giải Toán không biên giới qua mạng của Bulgaria.

Không chỉ học tốt, Thái Bảo còn nổi bật bởi sự năng nổ trong các hoạt động trường lớp và phong trào đoàn thể. Cậu từng tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Hội. Đặc biệt, Bảo còn được UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng bằng khen "Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác", ghi nhận những nỗ lực đáng tự hào của mình