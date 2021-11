Dự đoán đáng lo ngại của WHO về số ca tử vong do COVID-19 ở Châu Âu

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Châu Âu sẽ vượt mức 2,2 triệu người vào tháng 3/2022. WHO kêu gọi người dân thực hiện tiêm chủng và tiêm mũi nhắc lại nếu đủ điều kiện.

Tại 53 nước khu vực Châu Âu, tổng số ca tử vong bởi COVID-19 hiện tại đã vượt mức 1,5 triệu. Tỷ lệ nhiễm mới hàng ngày là 4.200 ca, cao gấp đôi con số ghi nhận hồi tháng 9. COVID-19 đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong khu vực này.

WHO cũng dự đoán 49 trong tổng số 53 quốc gia Châu Âu sẽ phải chịu sức ép rất lớn về y tế vào tháng 1/2022, trong đó, Pháp, Tây Ban Nha và Hungary là 3 nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo WHO, với tỷ lệ rất cao người dân chưa tiêm phòng, đồng thời, mức độ bảo vệ của vaccine giảm xuống, việc bùng phát dịch ở Châu Âu là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, việc nới lỏng các biện pháp vệ sinh dịch tễ cùng với biến chủng Delta cũng khiến số ca mắc tăng mạnh.



Giám đốc WHO khu vực Châu Âu, Hans Kluge kêu gọi người dân nên đi tiêm chủng và hãy tiêm nhắc lại nếu “được khuyến nghị”.

Các quan chức của WHO tại trụ sở chính Geneva trước đây đã khuyến cáo chưa nên tiêm mũi nhắc lại cho đến khi tất cả người dân trên thế giới đều đã tiêm đủ liều đầu tiên.

Các quan chức của WHO từ chối bình luận về việc liệu lời kêu gọi này có phải là sự thay đổi so với thông báo chính thức trước đây hay không.

Ông Hans Kluge nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều có cơ hội và trách nhiệm ngăn chặn thảm kịch chết chóc không đáng có này, đồng thời hãy ngăn chặn sự gián đoạn về kinh tế, xã hội vào mùa đông năm nay”.