Dù bốc cháy trên bầu khí quyển tên lửa Trung Quốc vẫn nặng hơn 4 tấn khi lao xuống mặt đất

Tờ Spacenews dẫn một thông báo của Bộ Ngoại giáo Trung Quốc thừa nhận, phần lõi tầng thân tên lửa đẩy Long March 5B (Trường Chinh 5B) sắp quay lại Trái Đất vào cuối tuần này sau một thời gian dài di chuyển mất kiểm soát trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Ông Wang Wenbin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời truyền thông trong cuộc họp báo hôm 7/5 cho biết, hầu hết các mảnh vỡ của tên lửa sẽ bị đốt cháy và phá hủy trong quá trình nó rơi trở lại bầu khí quyển của Trái đất, có rất ít khả năng nó gây ra nguy hiểm hoặc tổn hại nào cho các hoạt động trên không hoặc Trái đất.

Trước đó, hôm 28/4, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã cho phóng tên lửa đẩy Long March 5B mang theo modul "Thiên Hòa" (một phần của trạm vũ trụ Thiên Cung) lên không gian. Vụ phóng diễn ra thành công cho khi đến lõi tầng thần của tên lửa gặp sự cố, không di chuyển theo đúng quỹ đạo rơi trở lại Trái Đất như dự đoán.

Hình ảnh phần thân tên lửa Trung Quốc bay trên quỹ đạo quỹ đạo Trái Đất tầm thấp do Hệ thống Theo dõi và Giám sát Không gian Liên minh Châu Âu (EUSST) ghi lại.

Dữ liệu quỹ đạo mới nhất của tên lửa Trung Quốc do Phi đội Kiểm soát Không gian số 18 thuộc Lực lượng Không gian Mỹ ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 8/5 là ở độ cao từ 154-214km. Phần thân tên lửa nặng ước tính khoảng 21 tấn, dài 30m và có đường kính 5m.

Theo dự đoán mới nhất của phía Mỹ, phần thân tên lửa Trung Quốc sẽ rơi trở lại Trái Đất trong khoảng thời gian từ 10h13 sáng thứ 7 (8/5) hoặc 4h13 sáng Chủ Nhật (9/5) theo giờ quốc tế.

Còn theo dữ liệu từ Hệ thống Theo dõi và Giám sát Không gian Liên minh Châu Âu (EUSST), tên lửa Trung Quốc sẽ lao vào bầu khí quyển Trái Đất trong khoảng 14h chiều thứ 7 (8/5) hoặc 6h sáng Chủ Nhật (9/5) theo giờ quốc tế.

Quay lại với tuyên bố của phía Trung Quốc, hầu hết các nhà khoa học đều cho biết giai đoạn được ông Wang Wenbin nhắc tới là giai đoạn đầu khi thân tên lửa Long March 5B lao xuống bầu khí quyển Trái Đất, vấn đề thực sự nằm ở những gì xảy ra sau đó bởi chỉ khoảng 60-80% khối lượng của tên lửa Trung Quốc sẽ bốc cháy hoặc phá hủy trong giai đoạn này.

Các đường màu xanh lam và trắng thể hiện sự không chắc chắn trong mô hình dự đoán phạm vi nơi phần lõi tên lửa Long March 5B có thể rơi. Ảnh: Aerospace Corporation.

Trong trường hợp này những mảnh vỡ của tên lửa Trun g Quốc sau khi lao vào bầu khí quyển sẽ một vật thể nặng từ 4,2 đến 8,4 tấn. Nó có thể bao gồm thùng nhiên liệu, bộ phận đẩy, các bộ phận lớn của động cơ tên lửa, và các mảnh kim loại và vật liệu cách nhiệt.

Độ nghiêng quỹ đạo bay của tên lửa Trung Quốc hiện là 41,5 độ, nghĩa là nó có thể rơi xuống bất kỳ đâu từ phía Bắc so với New York, Madrid và Bắc Kinh và xa về phía Nam như miền Nam Chile và Wellington, New Zealand, đây đều là những khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới.



Theo những tuyên bố trước đó của phía Mỹ họ chỉ có thể xác định được vị trí tên lửa sẽ rơi xuống trước từ 1-2 giờ bởi tốc độ di chuyển cực nhanh và quỹ đạo bay bất thường của nó khiến việc dự đoán chính xác vị trí và thời điểm Long March 5B sẽ rơi xuống mặt đất trở nên khó khăn.