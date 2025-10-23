HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Dự báo xấu về số phận 7 thành phố miền đông Ukraine

Hoàng Đức |

Một chuyên gia Nga đã dự đoán rằng, sắp tới sẽ có 7 thành phố ở miền đông Ukraine thuộc tỉnh Donetsk và Kharkiv sẽ lọt vào tay quân Nga.

Dự báo xấu về số phận 7 thành phố miền đông Ukraine- Ảnh 1.

Nhà khoa học chính trị Nikolai Sorokin mới đây đã dự đoán rằng, chính quyền Kiev có thể sớm mất quyền kiểm soát bảy thành phố ở miền Đông Ukraine, bao gồm: Stepnogorsk, Pokrovsk, Myrnohrad, Konstantinovka, Krasny Liman và Siversk (vùng Donetsk) và Kupiansk (vùng Kharkiv).

Theo ông, cấu trúc tiền tuyến đã phát triển đến mức Lực lượng Vũ trang Ukraine không còn khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của Quân đội Nga.

Về cơ bản hiện nay quân Nga đã hoặc sắp mở các cuộc tấn công vào một số thành phố quan trọng nhất miền Đông Ukraine.

Ông Sorokin chỉ ra những thành phố sẽ là mục tiêu của quân Nga tính từ nam lên bắc là: Stepnogorsk - một khu định cư kiểu đô thị, có vai trò cực kỳ quan trọng; cùng với đó là hai thành phố phía tây Donetsk là Pokrovsk và Myrnohrad, rồi đến Konstantinovka.

Ngoài ra, Quân đội Ukraine cũng đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố Krasny Liman, Seversk (vùng Donetsk) và Kupiansk (vùng Kharkiv).

Nhà khoa học chính trị nhấn mạnh rằng, những thành phố này ít nhất cũng đã gần được kiểm soát, hoặc cuộc chiến sẽ sớm được bắt đầu.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia quân sự Ukraine hiện cũng đang bày tỏ quan điểm tương tự.

Họ thừa nhận rằng Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi một lần nữa đã sai lầm khi triển khai lực lượng dự bị lớn để ngăn chặn bước đột phá của Nga gần Dobropillia, ở phía bắc Pokrovsk, khiến một số lượng lớn quân chủ lực của Ukraine bị giam hãm ở đây, trong khi thành phố Pokrovsk và Myrnohrad đang dần thất thủ.

Lực lượng dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được điều động đến khu vực chiến sự tây Donetsk từ nhiều hướng khác nhau như Sumy, Kharkiv…, gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho việc bảo vệ một số khu định cư, bao gồm Kupiansk và Kostiantynivka.

