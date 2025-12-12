Chia sẻ

Dự án trọng điểm quốc gia

Sân bay Quốc tế Gia Bình

Vừa được Quốc hội thông qua
có gì đặc biệt?
"Ngày 11/12 Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, dự án hơn 196.000 tỷ đồng với nhà ga chuẩn 5 sao, hướng tới phục vụ 30 triệu hành khách vào năm 2030 và trở thành một trong những sân bay hàng đầu khu vực."
01. Tầm nhìn Chiến lược

Vươn tới top 10 sân bay 5 sao quốc tế

Thông minh

Vận hành tự động hóa với AI & Big Data.

Xanh

Kiến trúc sinh thái, năng lượng mặt trời.

Bền vững

Hài hòa kinh tế & trách nhiệm xã hội.

02. Cam kết Đầu tư
0
Tỷ Đồng
03. Lộ trình Phân kỳ

Đầu tư theo giai đoạn

Giai đoạn 1

0 tỷ

Xây dựng hạ tầng cốt lõi & vận hành ban đầu.

Giai đoạn 2

0 tỷ

Mở rộng công suất & hoàn thiện hệ sinh thái.

04. Quy mô & Công suất
Hành khách (Triệu lượt)
0
2030
0
2050
Hàng hóa (Tr.Tấn)
0
2030
0
2050
05. Tiêu chuẩn Quốc tế

Đẳng cấp 4F và 5 sao

Cấp 4F ICAO

Tiếp nhận siêu máy bay lớn nhất thế giới: Airbus A380 & Boeing 747-8.

Chuẩn Skytrax

Dịch vụ xuất sắc, tiện nghi tối tân, trải nghiệm hành khách vượt trội.

06. Sơ đồ Hạ tầng

Quy hoạch đồng bộ

0
Héc-ta Diện tích
02
Cặp đường băng
07. Năng lực Phục vụ

Vị trí đỗ tàu bay

0
Giai đoạn 1
0
Giai đoạn 2
08. Mạng lưới Kết nối

Trung tâm giao thông vùng

Cao tốc

Kết nối trực tiếp mạng lưới cao tốc quốc gia huyết mạch.

Đường sắt

Tích hợp đường sắt quốc gia, vận chuyển hàng hóa & hành khách.

Metro

Tuyến đường sắt đô thị kết nối thẳng trung tâm Hà Nội.

09. Trách nhiệm Xã hội
0
Hộ dân được hỗ trợ

Cam kết thực hiện chính sách đền bù thỏa đáng, tái định cư văn minh và chuyển đổi sinh kế bền vững.

10. Tổng quan Số liệu
Vốn đầu tư
196.370 tỷ đồng
Diện tích
~1.900 ha
Công suất 2050
50 triệu khách
Tiêu chuẩn
4F / 5 sao
Đường băng
02 cặp song song
Vị trí đỗ
123 vị trí
11. Tiến độ Thực hiện

Thần tốc & Quyết liệt

2025 - 2027

Mục tiêu APEC 2027

Hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

2026 - 2030

Hoàn thiện Giai đoạn 1

Hoàn thành các công trình còn lại, vận hành đồng bộ. Đáp ứng 30 triệu hành khách/năm1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sân bay Quốc tế Gia Bình

"Cửa ngõ mới của Việt Nam,
Tương lai trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới"

