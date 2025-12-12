"Ngày 11/12 Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, dự án hơn 196.000 tỷ đồng với nhà ga chuẩn 5 sao, hướng tới phục vụ 30 triệu hành khách vào năm 2030 và trở thành một trong những sân bay hàng đầu khu vực."