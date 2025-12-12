Dự án trọng điểm quốc gia
Vận hành tự động hóa với AI & Big Data.
Kiến trúc sinh thái, năng lượng mặt trời.
Hài hòa kinh tế & trách nhiệm xã hội.
Xây dựng hạ tầng cốt lõi & vận hành ban đầu.
Mở rộng công suất & hoàn thiện hệ sinh thái.
Tiếp nhận siêu máy bay lớn nhất thế giới: Airbus A380 & Boeing 747-8.
Dịch vụ xuất sắc, tiện nghi tối tân, trải nghiệm hành khách vượt trội.
Kết nối trực tiếp mạng lưới cao tốc quốc gia huyết mạch.
Tích hợp đường sắt quốc gia, vận chuyển hàng hóa & hành khách.
Tuyến đường sắt đô thị kết nối thẳng trung tâm Hà Nội.
Cam kết thực hiện chính sách đền bù thỏa đáng, tái định cư văn minh và chuyển đổi sinh kế bền vững.
Hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.
Hoàn thành các công trình còn lại, vận hành đồng bộ. Đáp ứng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.
