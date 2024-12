Dự án hơn 1.000 tỷ ở Bà Rịa - Vũng Tàu nguy cơ chậm tiến độ

Cụ thể, đến cuối tháng 11/2024 các hồ sơ thiết kế - dự toán được duyệt, các hợp đồng, tiến độ chi tiết (có thành phần công việc kèm định lượng để đánh giá được mức độ hoàn thành hàng ngày, hàng tuần) chưa được bàn giao cho lãnh đạo TP Vũng Tàu và các phòng chức năng.

Nhân sự của nhà thầu thay đổi so với hợp đồng mà không được chấp thuận, nhân lực không được cung ứng đúng biểu đồ. Thiết bị thi công không được huy động đúng biểu đồ mà không được xử lý.

Thiết bị thi công không được huy động đúng tiến độ

Các mẫu vật liệu chưa được trình kịp thời để đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét theo tiến độ. Nhà thầu cũng chưa thực hiện tốt quy trình tự kiểm tra chất lượng, nghiệm thu nội bộ.

Bên cạnh đó, những nội dung đề nghị điều chỉnh thiết kế - dự toán triển khai chậm, các dự án kết nối đều triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu, khó đưa vào sử dụng cùng dự án cải tạo chỉnh trang.

Các lối xuống biển cho người dân tắm biển chưa hoàn chỉnh; ranh giới, hàng rào công trường phía biển chưa được thi công đảm bảo vệ được công trường. Người dân đi lại, nằm ngồi, vui chơi, đưa thuyền thúng, ca nô vào trong hàng rào công trường phía biển.

Các lối để người dân xuống biển chưa hoàn chỉnh

Cạnh đó, xà bần, chất thải không được tập kết riêng, thu dọn kịp thời, để lẫn với đất đào, vật liệu. Cây xanh tại khu vực doanh nghiệp vẫn tiếp tục bị chặt hạ không phép, nhiều cây xanh di dời chưa được dâm bầu, bảo quản, chăm sóc kịp thời.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư dự án) chưa đầy đủ, chi tiết, chưa đánh giá được mức độ hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt, trách nhiệm của các bên và giải pháp khắc phục.

Chưa đảm bảo an toàn cho người dân và du khách

Được biết, Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được khởi công ngày 28/10, có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dài 3,2km, rộng gần 20ha, với nhiều không gian mở, nhiều chức năng gồm: công viên cây xanh, quảng trường, hầm đi bộ… Đơn vị trúng thầu dự án trên là Công ty cổ phần xây dựng Coteccons với thời gian thi công trong sáu tháng, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2025.

Theo lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu, đây là dự án đặc biệt quan trọng, khối lượng lớn, yêu cầu cao, thời gian thi công ngắn (chỉ còn khoảng 4,5 tháng), do vậy những phát sinh trên không được khắc phục nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời có thể dẫn đến chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng chất lượng, chi phí và mất an toàn lao động, an ninh trật tự tại công trường và bãi biển.