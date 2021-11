Dự án "1 vốn 4 lời" của Bắc Kinh và phát pháo hiệu cho cuộc chiến ngầm Mỹ-Trung!

Phim chiến tranh Trung Quốc đứng đầu thế giới về doanh thu

Theo New York Post, "The Battle at Lake Changjin" (Chiến dịch Hồ Trường Tân) là bộ phim ăn khách nhất thế giới năm 2021 khi thu về con số khổng lồ 892 triệu USD kể từ sau ngày công chiếu 30/9.



Bộ phim hiện đã vượt qua kỷ lục trước đó 882 triệu USD thuộc về bộ phim đình đám Wolf Warrior II (Chiến lang 2 ) ra mắt năm 2017.

Nó thậm chí còn vượt xa bộ phim về James Bond "No Time To Die", đã thu về 700 triệu USD trên toàn cầu.

The Battle at Lake Changjin có nhiều lý do để thu hút khán giả nước này đến rạp. Thứ nhất, đây là bộ phim bom tấn có kỹ xảo hoành tráng với kinh phí 200 triệu USD khiến người xem thực sự mãn nhãn.

Thứ hai, câu chuyện phim cảm động trong thời chiến, mang tính giáo dục lòng yêu nước cho khán giả nước này, đúng với định hướng mà chính quyền Trung Quốc mong muốn ở nền điện ảnh theo kiểu "Đi xem phim là ái quốc".

Poster phim "The Battle at Lake Changjin".

Nội dung phim dựa trên Chiến dịch Hồ Trường Tân kéo dài 17 ngày cuối năm 1950, 1 tháng sau khi Chí nguyện quân Trung Quốc chính thức tham chiến và Tập đoàn quân số 9 của họ xâm nhập vào đông bắc Triều Tiên.

Khoảng 120,000 lính Trung Quốc đã bao vây và tấn công các lực lượng Mỹ và đồng minh. Chiến dịch này đã đảo ngược kế hoạch tiến chiếm toàn bộ bán đảo Triều Tiên của Washington, khiến quân Mỹ buộc phải sơ tán ra khỏi khu vực, đánh dấu sự rút lui hoàn toàn khỏi Triều Tiên.

Thứ ba, The Battle at Lake Changjin quy tụ bộ ba đạo diễn gồm những tên tuổi lớn Trần Khải Ca, Từ Khắc, Lâm Siêu Hiền. Dàn diễn viên cũng toàn gương mặt ăn khách như Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Đoạn Dịch Hoành, Lý Thần, Hồ Quân...

Cuối cùng, kinh phí thực hiện phim với con số kỷ lục là 200 triệu USD, hoàn toàn do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Mới đây thậm chí người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng đã gửi lời chúc mừng đến Ngô Kinh, nam diễn viên chính trong phim.

Bản đồ chiến dịch Hồ Trường Tân (Nguồn: SWmaps.com).

"Cuộc chiến ngầm"?

Cần lưu ý rằng bộ phim được ra mắt trong bối cảnh thế đối địch giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng.

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang "xem xét" tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đang có cách tiếp cận ngày càng quyết đoán trong vấn đề Đài Loan và đã thử nghiệm các tên lửa siêu thanh.

Theo Diplomat, người Trung Quốc ngày càng ủng hộ viễn cảnh xung đột quân sự và rằng The Battle at Lake Changjin nổi đình đám là nhờ xuất phát từ quan điểm mới của Trung Quốc về chiến tranh.



Trong khi Trung Quốc hết lời ca ngợi, giới truyền thông Mỹ lại dán nhãn bộ phim The Battle at Lake Changjin là "phim tuyên truyền của Trung Quốc" vì mô tả cuộc chiến theo cách mà Mỹ là quân xâm lược.

CNN thậm chí đặt câu hỏi: "Các rạp phim Trung Quốc đang chiếu những bộ phim cổ trang tuyên truyền. Có phải Hollywood sẽ thua cuộc?".

Theo hãng tin Mỹ, nhiều bộ phim được trình chiếu cho đến nay là những nội dung tuyên truyền yêu nước phổ biến trước đây.

Rạng sáng ngày 20/10/1950, Chí Nguyện Quân Trung Quốc vượt sông Áp Lục tiến vào miền bắc Triều Tiên, chính thức tham chiến trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Đáp trả, tờ China Daily của Trung Quốc chỉ trích CNN "bôi nhọ" bộ phim, cho rằng, The Battle at Lake Changjin không khác mấy so với các bom tấn ca ngợi lòng ái quốc của người Mỹ như Pearl Harbour (Trân Châu Cảng).

Nó có nguy cơ như "đổ thêm dầu" vào chảo lửa căng thẳng Mỹ- Trung khi mới đây tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin cựu nhà báo La Xương Bình bị bắt giam vì bình luận về nội dung liên quan đến binh lính Trung Quốc trong phim.

Được biết cựu nhà báo 40 tuổi bị bắt với cáo buộc "bôi nhọ uy tín và danh dự của các liệt sĩ quốc gia" và vụ việc đang được điều tra.

Mọi việc bắt đầu từ bài đăng trên Weibo của ông La về những người lính Trung Quốc thiệt mạng ở Triều Tiên - trong đó đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc Chí nguyện quân tham chiến vào đầu những năm 1950.

Ngoài ra, ông cho biết rằng các dữ liệu lịch sử cho thấy số lượng lớn binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng vì giá lạnh và đói do thiếu lương thực và quần áo chống rét trong Chiến dịch Trường Tân năm 1950.

Nhà báo La Xương Bình.