ĐT Việt Nam đối mặt với bất lợi lớn khi gặp Saudi Arabia

Thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đang bắt đầu những buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội chủ nhà vào ngày 02/9 tới đây. Chuyến làm khách này của thầy trò HLV Park Hang Seo gặp khá nhiều khó khăn. Không những bị thiếu hụt lực lượng do chấn thương mà khí hậu khắc nghiệt tại Tây Á sẽ là thách thức không nhỏ.



Theo dự báo, nhiệt độ tại thủ đô Riyadh những ngày này cao nhất lúc 14 giờ vào khoảng 46 độ C, thấp nhất lúc 4 giờ khoảng 31 độ C. Từ 20 giờ đến 21 giờ hằng ngày, nhiệt độ dao động từ 37 đến 38 độ C.

Mới đây, trợ lý HLV Vũ Hồng Việt cũng đã than phiền về vấn đề nắng nóng tại Saudi Arabia: "Khí hậu, thời tiết như ở Hỏa Diệm Sơn trong truyền thuyết vậy. Gió nóng hầm hập như gió Phơn Tây Nam, nhiệt độ lúc 20h tầm 40 độ, độ ẩm 10%. Tập mà ra mồ hôi là khô ngay. Các cầu thủ vẫn tích cực tập luyện, quyết tâm cao nhất".

Thời tiết tại Saudi Arabia được đánh giá là khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Saudi Arabia. (Ảnh: UAE FA)

Trên facebook cá nhân của mình, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng đã cập nhật ngay tình hình thời tiết tại thủ đô Riyadh khi vừa tới: "Biết thế nào là nóng gió sa mạc. Khác với Dubai của UAE, gần biển, khí hậu tuy nóng nhưng dễ chịu. Riyad đúng nghĩa sa mạc, nằm lọt thỏm giữa bao la cát vàng cát đỏ. Ra khỏi khách sạn là không thấy ai đủ can đảm đi bộ ngoài đường.

18 giờ trời nóng hầm hập, gió rát mặt, cứ cảm tưởng gió cát đang tấp vào mặt, độ ẩm chỉ 6%, khô rát. Chẳng khác gió Lào miền Trung quê tôi. Không thể hiểu nổi là ngày xưa, khi chưa có máy lạnh thì con người sống thế nào ở thế giới toàn cát này, thế mới biết nghị lực sống của con người quả là mạnh mẽ nhường nào".

Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ chỉ có ít ngày để làm quen với thời tiết tại đây. Đây sẽ là bất lợi rất lớn của ĐT Việt Nam. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 01h00 sáng ngày 03/9 (theo giờ Việt Nam).