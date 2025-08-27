Drone và vệ tinh mở lối cho Cuba vượt khó trong khủng hoảng lương thực

Người nông dân Cuba thiếu máy móc, công nghệ trong công việc.

Một dự án nông nghiệp chính xác mang tính quốc tế, được Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu phê duyệt, sẽ thành lập một Trung tâm Quan sát Môi trường Nông nghiệp tại Sancti Spíritus, kết quả hợp tác giữa Đại học José Martí Pérez và Đại diện tỉnh của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cuba (CITMA).

Sáng kiến nhằm đối phó với những thách thức của nông nghiệp Cuba, vốn đang chịu ảnh hưởng bởi sản lượng thấp và khó khăn trong việc đảm bảo nguồn lương thực đầy đủ.

Theo ông Néstor Álvarez Cruz, Phó đại diện của CITMA tại tỉnh, mục tiêu là cung cấp dịch vụ nông nghiệp chính xác thông qua các công nghệ tiên tiến. Theo báo Granma , các công nghệ sẽ được sử dụng gồm drone và vệ tinh, giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

“Nông nghiệp thông minh, bởi chúng ta cần các vùng trồng trọt có những gì chúng cần vào đúng thời điểm,” – ông Néstor Álvarez Cruz cho biết, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi cây trồng được tưới nước, bón phân và phun thuốc đúng lúc.

Dự án còn hướng tới việc nhân văn hóa và kỹ thuật hóa công việc nông nghiệp, một bước thiết yếu trước tình trạng thiếu lao động và già hóa dân số mà ngành đối mặt ở Cuba.

Trung tâm sẽ bao gồm một phòng thí nghiệm cảm biến nguyên mẫu, cho phép kiểm soát các biến số như tưới tiêu, nhiệt độ và thông gió trong các diện tích canh tác. Tất cả những đổi mới này, theo quan chức, sẽ góp phần làm cho nông nghiệp Cuba hiệu quả và bền vững hơn.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ áp dụng cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn nhằm tạo ra thu nhập và năng lực có thể mang lại lợi ích không chỉ cho tỉnh mà còn cho khu vực Caribe và Trung Mỹ.

Dự án được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách tăng cường sản xuất lương thực trong một nền nông nghiệp chưa được hiện đại hóa và khủng hoảng kéo dài khiến nhu cầu nội địa không được đáp ứng.

Với bước đi này, CITMA tại Sancti Spíritus hy vọng cung cấp các giải pháp cụ thể, công nghệ cho những vấn đề cấu trúc của nông nghiệp Cuba, đồng thời thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong ngành.