Drone lướt biển đầu tiên thế giới âm thầm hạ mục tiêu ở tốc độ 200 km/h

Một công ty có trụ sở tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra mắt một loại drone bay sát mặt biển, có khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Được đặt tên là TALAY, chiếc drone tự hành này có thể mang theo cảm biến hoặc vũ khí với tải trọng lên đến 30 kg.

Hệ thống tiên tiến này bay cách mặt biển chỉ 3 mét, hoạt động tàng hình bên dưới tầm phát hiện của radar thông thường.

Được mệnh danh là drone đa năng bay sát mặt biển đầu tiên trên thế giới, hệ thống không người lái này có thể đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Drone có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công

Drone của công ty Solid Aero có thời gian hoạt động xấp xỉ 3 giờ và có thể hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện sóng biển cấp 3. Hệ thống tiên tiến này có thể thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, tấn công hoặc vận tải tùy theo yêu cầu.

TALAY, drone đa chức năng đầu tiên trên thế giới có khả năng hoạt động như một phương tiện ekranoplan, có thể hoạt động tự hành hoặc được điều khiển bởi người vận hành.

Ekranoplan là một loại phương tiện hiệu ứng bề mặt (GEV) bay ngay phía trên mặt nước, sử dụng hiện tượng khí động học để tạo ra lực nâng.

TALAY có thể tiếp cận mục tiêu trong im lặng

TALAY được thiết kế để cất cánh và bay trên mặt biển. Với thiết kế thân đặc biệt cùng các tính năng kỹ thuật, TALAY có thể tiếp cận mục tiêu một cách âm thầm và nhanh chóng. Chiếc drone này mang lại khả năng cơ động nhanh và linh hoạt.

Hệ thống động lực của TALAY được trang bị động cơ điện và pin Li-Po. Tầm liên lạc của drone lên tới 200 km.

Công ty tuyên bố rằng drone có khả năng tấn công cảng biển và tấn công các tàu đối phương từ trên cao. Được trang bị cánh gập, hệ thống này được hỗ trợ bởi AI để đạt độ chính xác cao.

Phù hợp cho các nhiệm vụ hàng hải và ven biển

Loại drone hiệu ứng cánh mặt đất (WIG) đa năng này được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ hàng hải và ven biển, có kích thước tương đối nhỏ gọn so với các loại cùng phân khúc, với sải cánh 3 mét và chiều dài 2,8 mét.

Theo các báo cáo, chiếc drone này có tiết diện phản xạ thấp và có thể được trang bị vũ khí tùy chọn.

Drone có tiết diện phản xạ radar thấp và thiết kế tập trung vào khả năng tàng hình với thân máy bay nhẹ, đồng thời có thể thực hiện các nhiệm vụ chính xác với liên kết dữ liệu tiên tiến và tọa độ được nạp sẵn.

Hệ thống này sử dụng bộ điều khiển bay thế hệ mới với phần mềm dựa trên mô hình và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Phương tiện không người lái nhỏ gọn này có khả năng mang tải trọng 30 kg. Mặc dù tải trọng này có vẻ khiêm tốn, nhưng đây không phải là một máy bay vận tải mà là một nền tảng drone.

Ví dụ, nó có thể mang một đầu nổ tương đương với các tên lửa chống hạm thông thường cỡ nhỏ như tên lửa "Sea Venom" đang được phát triển.

Loại tên lửa này, được công ty MBDA phát triển cho Hải quân Pháp và Hải quân Hoàng gia Anh, được thiết kế để tấn công các tàu tấn công ven bờ (50-500 tấn) hoặc các tàu mặt nước có kích thước tương đương tàu hộ vệ.

Tuy nhiên, một bầy drone như vậy trên thực tế có thể trở thành một mối đe dọa rất thực đối với các tàu chiến lớn và mạnh hơn.

Được phát triển để sử dụng trong các hoạt động ở độ cao thấp trên biển, drone này đã được công bố với mô hình sẵn sàng sản xuất tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (IDEF 2025) ở Istanbul.

Hệ thống tiên tiến này lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm SAHA năm 2024.

