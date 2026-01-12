Drama: Bóng Pickleball "hot hit" mới về Việt Nam nhưng dính nghi vấn bóng fake?

Một CLB Pickleball tại Hà Nội mới "hí hửng" mua về cả thùng bóng LT Pro 48 "hot hit". Tuy nhiên, ngay trong buổi đầu tiên khai trương thùng bóng mới, những dấu hiệu bất thường đã nhanh chóng bị phát hiện khi so sánh với lô bóng cũ được nhập từ tháng 9 năm ngoái.

Video so sánh 2 loại bóng.

Dễ nhận thấy nhất là sự khác biệt rõ ràng về màu sắc và chất liệu. Lô bóng mới có màu xanh đậm hơn hẳn, trong khi bóng cũ có màu xanh nhạt và cảm giác màu trong hơn. Quan sát kỹ phần lỗ bóng, bóng cũ cho thấy các lỗ được khoan sắc nét, đều, còn ở bóng mới, viền lỗ kém gọn hơn.

Mắt thường cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa 2 loại bóng.

Không chỉ vậy, đường gân trên bề mặt bóng cũng có sự khác biệt. Bóng cũ có gân mịn, bề mặt liền lạc, trong khi bóng mới lại có cảm giác gân nổi rõ hơn khi sờ tay vào. Cảm giác cầm nắm vì thế cũng khác, bóng mới cho thấy độ dày hơn so với lô bóng cũ.

Chất lượng in ấn trên bóng mới cũng gây nghi ngờ khi logo và chữ in không còn sắc nét như trước, độ hoàn thiện nhìn bằng mắt thường đã có thể nhận ra sự chênh lệch.

Theo tìm hiểu, tại thị trường Hà Nội, hiện bóng LT Pro 48 đang tồn tại song song hai nguồn nhập. Một loại được nhập thẳng từ hãng ở nước ngoài không có hộp và một loại thông qua nhà phân phối chính thức tại Việt Nam thì được đóng hộp 3 quả.

Thông tin ghi trên hộp bóng 3 quả.

Tem của nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Đáng chú ý, ngay cả khi được nhập cùng thời điểm, hai loại bóng này vẫn cho thấy những khác biệt.

Quả bên trái là quả nhập khẩu trực tiếp, quả bên phải là quả mua qua nhà phân phối chính thức.

Điều này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn trong cộng đồng pickleball. Liệu đây chỉ là khác biệt giữa các lô sản xuất, hay đã xuất hiện bóng kém chất lượng, thậm chí là bóng giả?

Hiện câu chuyện vẫn đang được lan truyền mạnh trong cộng đồng. Trước những khác biệt kể trên, người chơi pickleball kỳ vọng sẽ sớm có thêm thông tin làm rõ từ phía các đơn vị liên quan để tránh những hiểu lầm không đáng có trên thị trường.